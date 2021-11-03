مال وأعمال

أعلنت شركة نفط الكويت فوزها بجائزتين من مجلة (غلوبال بيزنس أوت.لوك - 2021) في فئتي أفضل شركة لاستكشاف وانتاج النفط والغاز وأفضل ادارة في الاستجابة للأزمات (مبادرات الاستجابة والتوعية كوفيد 19). وقالت (نفط الكويت) في بيان صحافي ان هذا الفوز يعكس مكانتها الدولية في مجال المسؤولية الاجتماعية وتركيزها على البقاء كمصدر موثوق للطاقة في العالم. وأوضحت (نفط الكويت) أن هذا الفوز يعتبر اقرارا من (غلوبال بيزنس) بالجهود التي بذلتها الشركة مؤخرا لانجاز عدد من مشاريع الاستكشاف والانتاج الرئيسية ومن أبرزها (النفط الثقيل) الذي يعد الأضخم في الشرق الأوسط اذ نجحت العام الماضي في تصدير النفط الثقيل للمرة الأولى في تاريخ الكويت. وأكدت أنها تغلبت خلال السنة المالية (2020 - 2021) على الكثير من التحديات للحفاظ على أرقام انتاجها كي تبقى مصدرا موثوقا. وأفادت بأن مجلة (غلوبال) أشادت بالدور الريادي الذي قامت به الشركة من خلال تقديم خبرتها الطبية واللوجستية لاقامة الكثير من المنشآت الطبية والصحية في اطار جهود البلاد بمجابهة فيروس (كورونا) منذ بدايته.

