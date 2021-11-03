مال وأعمال

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 73 سنتا ليبلغ 82?97 دولاراً للبرميل مقابل 83?70 دولاراً في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وقد ارتفعت أسعار النفط،، بعد أن قللت منظمة أوبك من وتيرة زيادات الانتاج المتوقعة الشهر الماضي، في حين رفعت الصين، أكبر مستهلك للنفط في العالم، معدلات تشغيل المصافي لمواجهة ارتفاع الطلب على الديزل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 28 سنتا أو 0.3% الى 84.99 دولاراً للبرميل في التعاملات الصباحية واستطاعت تجاوز 85 دولارا للبرميل بالفعل لكنها تراجعت بعد ذلك دون هذا المستوى. ولم تكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أقل حظا من سابقتها، اذ ارتفعت هي الأخرى 19 سنتا أو 0.2% الى 84.24 دولارا للبرميل.

وارتفع النفط الى أعلى مستوياته في عدة سنوات الأسبوع الماضي، مدعوما بانتعاش الطلب بعد جائحة فيروس كورونا وتمسك منظمة أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بتجمع أوبك بلس، بزيادات تدريجية شهرية في الانتاج تبلغ 400 ألف برميل يوميا، على الرغم من دعوات كبار المستهلكين لضخ المزيد من النفط.

وخلص مسح لرويترز الى أن زيادة انتاج نفط أوبك في أكتوبر لم تصل الى مستوى الارتفاع المخطط له بموجب اتفاق مع الحلفاء، اذ بدد توقف الانتاج لدى بعض المنتجين الصغار أثر زيادة الامدادات من السعودية والعراق.

ووجد المسح أن أوبك ضخت 27.50 مليون برميل يوميا في أكتوبر بزيادة 190 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق لكن أقل من 254 ألف برميل يسمح بها اتفاق الامدادات.

وفي الوقت نفسه، عززت شركات النفط الوطنية في الصين معدلات تشغيل المصافي، مما زاد من شهيتها للنفط الخام لتجنب نقص الديزل في ثاني أكبر مستخدم للنفط في العالم.

