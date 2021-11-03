وطن النهار



أكدت المبادره مؤسسة مديرة أتيليه الطاهرة أزهار صالح السبيعي أن مشروعها واجه الكثير من التحديات عند بداية تأسيسه، لافتة الى أن القرارات غير المدروسة في معالجة الأزمات التي مرت بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي منها مشروع الملابس الجاهزة كان من بين أهم التحديات التي واجهت تأسيس المشروع.

وأوضحت السبيعي أن بيئة العمل في الكويت غير جاذبة للمرأة والرجل على حد سواء، وتحقيق طموحات المرأة في مجال العمل صعبة جدا في ظل هذه الظروف، لافتة إلى أن هناك الكثير من القيود والتحديات التي تواجه المرأة في بيئة العمل بسبب التخبط وضغوط العمل وإغلاق الفيز أمام أصحاب الأعمال لاستقطاب الكفاءات القادرة على إدارة العمل وتشجيع أصحاب الأعمال عليها.

وفي رد منها حول قدرة المرأة على القيادة، أوضحت السبيعي أن القيادي له صفات خاصة تتمثل في العدالة والمساواة، امتلاك رؤية واضحة للمستقبل ويمكن الاعتماد عليه وأن تكون له القدرة على اتخاذ قرارات مدروسة وفي محلها.

ولفتت الى أن قانون ضمان التمويل غير كاف ولا يلبي تطلعات المبادرين أصحاب المشاريع، مستدركة أن القرارات لم تكن مدروسة بالشكل الكافي.

واستدركت قائلة إن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير في أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة في الأسرة أولاً، لأنها أساس بناء أجيال يعتمد عليهم مستقبلاً وبالتالي اثر ذلك في العمالة لتوقف الأنشطة وانخفاض الإيرادات والمبيعات، كذلك توقف المنافذ التسويقية بسبب حظر التجوال، ما أدى إلى عدم القدرة على دفع الرواتب، وأكثر الأسباب وراء الخسارة التي منيت بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة غياب الرؤية والوضوح.

وفيما يلي التفاصيل:

تحديات عديدة

? بداية حدثينا عن مشروعك والتحديات التي واجهتك عند تأسيسه.

? لاشك في أن التحديات موجودة منذ بداية التأسيس، لكن التحدي الاكبر الذي نواجهه حاليا مع الاحداث والقرارات غير الصائبة وغير المدروسة كانت السبب وراء التخبط الذي واجهته المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكثير من القطاعات وأدى إلى تعثر تلك المشروعات ودخولها مرحلة الإفلاس.

? هل تعتقدين أن بيئة العمل جاذبة لتأسيس بزنس خاص بالمرأة؟!

? للأسف بيئة العمل في الكويت غير جاذبة سواء للمرأة او الرجل كحد سواء، وذلك بسبب التحديات الكبيرة تتم مواجهتها، مع غياب الحلول الواجبة لتلك التحديات.

? هل المرأة الكويتية قادرة على تحقيق طموحها في مجال العمل؟!

? صعبة جدا في ظل هذه الظروف، ونرى الكثير من القيود والصعاب بسبب التخبط وضغوط العمل وإغلاق الفيز أمام أصحاب الأعمال لاستقطاب الكفاءات القادرة على إدارة العمل وتشجيع أصحاب الأعمال عليها.

مناصب قيادية

? هل تعتقدين أن المرأة الكويتية قادرة على تولي المناصب القيادية؟!

? في اعتقادي أن القيادي له صفات خاصة سواء للمرأة او الرجل وفي حال توافرها يمكن للمرأة أو الرجل أن تكون قيادية في بيئة الأعمال ومن بين تلك الصفات: العدالة والمساواة، امتلاك رؤية واضحة للمستقبل ويمكن الاعتماد عليه وأن يكون له القدرة في اتخاذ قرارات مدروسة وفي محلها.

إفلاس وتعثر

? كيف أثرت كورونا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ وهل فعلا هناك مشروعات شارفت على الإفلاس والخروج من السوق؟!

? بلا شك أثرت الجائحة سلباً في الأسرة أولا لأنها أساس بناء أجيال يعتمد عليهم مستقبلاً وبالتالي اثر ذلك في العمالة لتوقف الأنشطة وانخفاض الإيرادات والمبيعات، كذلك توقف المنافذ التسويقية بسبب حظر التجوال، ما أدى إلى عدم القدرة على دفع الرواتب، وأكثر الأسباب وراء الخسارة التي منيت بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة غياب الرؤية والوضوح وغياب العدالة.

وبالإضافة إلى ما سبق هناك الكثير من المشروعات أفلست بسبب تداعيات كورونا وخروجها من السوق والبعض الآخر شارف على الإفلاس وكان لها آثار صحية ونفسية على أصحاب المشروعات خاصة وفي جميع القطاعات الاقتصادية العاملة في الدولة عامة، ما أثر سلباً في الأسرة بشكل عام.

وضع صعب للغاية

? كيف تنظرين الى وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حاليا؟!

? المشروعات الصغيرة والمتوسطة في وضع صعب للغاية وهي تعتبر ركيزة رئيسة لأي اقتصاد، كما أنها تعد إحدى أهم الآليات التي تتبعها الدولة لتنويع مصادر دخلها.

? كيف تقيمين قانون ضمان التمويل؟ وهل هو كاف لتمويل المتضررين من تداعيات كورونا؟!

? غير كاف لتمويل المتضررين وللأسف الشديد، ووضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرثى له، فالقانون لا يلبي الطموحات بشكل كبير ولم يتمكن أصحاب المشروعات من الحصول على التمويل اللازم لمواجهة تداعيات الأزمة، بل إن الأزمة أدت إلى تراكم الديون عليهم وأصبحوا مطلوبين بحكم القانون.

? ما الذي تحتاجه المرأة للنجاح في عملها؟!

? المرأة عندها مسؤولية مضاعفة عن الرجل، فهي لديها مسؤولية البيت بالداخل والعمل بالخارج وهذا يهدر الكثير من وقتها وطاقتها بالتالي هي تحتاج مساندة الرجل لها لتتمكن من النجاح والكل بحاجة لمساندة الدولة له، باعتبارها المسؤولة عن التطور الاقتصادي بشكل عام والمشروعات الصغيرة بشكل خاص.

? ما المتطلبات الخاصة لأصحاب المشروعات ‎ الصغيرة والمتوسطة للنجاح في عملها؟!

? المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي مستقبل الكويت وتحتاج الدعمين المادي والمعنوي والرعاية من قبل الحكومة والمساعدة في تسويق منتجاتهم وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة من الخارج والعمل على توفير كل وسائل الدعم لهم. وأؤكد هنا أن هناك عدم اهتمام من جهات رسمية عدة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب القرارات غير الصائبة بحقنا نحن كأصحاب أعمال.

