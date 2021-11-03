وطن النهار



اكدت المحامية الاعلامية بشرى الهندال أن المرأة الكويتية حصلت على قوانين كثيرة وتشريعات تصب في مصلحتها، ولكن ينقصها بعض الأمور ومنها التطبيق الحقيقي للقوانين ومساواتها بالرجل في مجال العمل والحقوق المدنية.

وأشارت الهندال في حوار صحافي خاص لـ النهار إلى أن المرأة قادرة على خوض العمل السياسي ان شاءت بأن تبذل قصارى جهدها باثبات قدرتها ولنا خير مثال سيدات أثبتن جدارتهن بالعمل السياسي لذلك لابد من الاجتهاد والاصرار على النجاح في العمل.

وشددت على ان أغرب قضايا العنف الأسري ما يتعرض له الأطفال بسبب قضايا الطلاق ومحاولة كل طرف الانتقام منهم أو من أجل اسقاط الحضانة بإلحاق الضرر بالطفل.

ولفتت الهندال الى ان السبيل لتحقيق العدد الكافي من المقاعد النيابية للنساء في البرلمان تعديل قانون الانتخاب بوضع نظام الكوتا النسائية مع اعطائها مناصب سياسية، واليكم تفاصيل الحوار:

? من المعروف أن مهنة المحاماة بالنسبة للمرأة شاقة ويتطلب العمل فيها الكثير من التضحيات سواء على مستوى الوقت أو الجهد، كيف وجدت المحامية بشرى هذه المهنة بعد الدخول والخروج في أروقة المحاكم؟

? فعلاً من المهن الشاقة والمُتعبة لكنها مهنة انسانية بالدرجة الأولى، تبحث عن العدالة والمساواة واظهار الحق والحقوق، وبالرغم من المشاق التي نواجهها يومياً ما بين المحاكم والجلسات والحضور المبكر، والحرص على تقديم أفضل المرافعات لموكلينا وقضاء وقت طويل في المحاكم بين قراءة الملفات ومقابلة الموكلين في المكتب والاطلاع على همومهم ومشاكلهم، وايجاد المناسب لحل قضاياهم واعطاء الاستشارة المناسبة لكل واحد منهم ومحاولة ايجاد الصلح كل ذلك قد يجعلنا في ضغط يومي وانشغال تام في التفكير، وكذلك محاولتنا الاندماج مع الأسرة والعلاقات الاجتماعية حتى نُعطي كل جانب في حياتنا حقه، بالرغم من أن المهنة احياناً تأخذ كل وقتنا فإن الحياة الاجتماعية مهمة جداً. فلابد من تنظيم الوقت ومحاولة القضاء على أي نقص في جوانب حياتنا اليومية والقيام بواجباتنا على أكمل وجه.

تحديات

? ما التحديات التي واجهت المحامية والاعلامية بشرى؟ وكيف أثبتت نجاحها في الاتجاهين؟

? هناك تحديات كثيرة خاصة بالمهنة، وابراز دور المرأة المحامية في هذا المجال الشاق المُتعب، حيث إنني وزميلاتي أثبتنا جدارتنا ولله الحمد أسوة بزملائنا المحامين، بالرغم من الصعوبات التي تواجهنا، وهذا واضح جداً بشهادة الجميع، فالمحامية الكويتية مهتمة في عملها ونشاطها اليومي وحريصة كل الحرص على انجاز المهام بكل دقة وحذر، وكذلك بالنسبة لي أنا شخصياً أعمل في القضايا الجزائية وكل أنواع القضايا ولله الحمد، فنطاق العمل الذي أعمل به قد يعرضني أحياناً للارهاق والتعب، خصوصاً أن هناك قضايا مصيرية والموكل أتى ليجد حلا لقضيته، لاسيما القضايا جزائية التي تحتاج فن المرافعة وتقديم الدفاع والدفوع القانونية المُقنعة للمحكمة بكل ذكاء وحكمة، وبالتالي يهمني بالدرجة الأولى أن أتحصل على أحكام لمصلحة موكليني، بالرغم من أن قانون المهنة يلزم المحامي ببذل الجهد والعناية فقط وليس تحقيق النتيجة، الا أنني حريصة كل الحرص على أن تكون النتيجة مرُضية لموكليني وأعتبرها قضيتي الشخصية، فالمهنة ليست فقط ممارسة ومزاولة وانما كفاح ونضال وتعب لتحقيق الهدف المنشود، وهذا أكبر تحّدٍ بأن أسعى لتحقيق نتيجة ترضيني أنا بالدرجة الأولى، كذلك عملي بالمهنة يشغلني كثيراً عن اسرتي، بالرغم من تنظيم وقتي الا أن أحياناً لو كنت حاضرة بالي يكون مشغولا بالعمل والمكتب فالحالة الصحية والنفسية تتأثر كذلك من ضغط العمل لذلك لابد من الانتباه الدائم للحالة الصحية والاهتمام بها وعدم الاهمال، ووجودي في المهنة لسنوات طويلة ولله الحمد يعطيني دائماً التحدي لمواصلة هذه الرسالة السامية وكلي فخر عندما يأتيني زملائي وزميلاتي ويبدون اعجابهم بعملي وأنني أعتبر بالنسبة لهم قدوة في العمل المهني وادارة المكتب وفن الكتابة القانونية المتميزة والمرافعة وهذا بحد ذاته يجعلني أكثر فخرا واعتزازا بما أقدمه ويزيدني حماسة لمواصلة رسالتي المهنية، كذلك عملي في الاعلام لسنوات طويلة واصراري على مواصلة هذه المسيرة وادخالا لعمل الاعلامي في جزء من حياتي لخدمة متلقي هذه الرسالة الاعلامية لفخر واعتزاز بالنسبة لي خصوصاً عندما التقي من يتابع عملي الاعلامي ويشيد به ويُشجعني على الاستمرار.

ثقافة قانونية

? نجحت بشرى في اثبات جدارتها في المحاماة والاعلام، فهل استطعت توظيف الثقافة القانونية في برامجك الاذاعية؟ وكيف وجدتِ رد الفعل بعد تسليط الضوء على الجوانب المهمة لمعرفة الحقوق والواجبات القانونية في المجتمع؟

? مشواري في الاعلام بدأ منذ عام 2007 وبالفعل بحثي الدائم في القوانين ونشر الثقافة القانونية بكل وسائل الاعلام المرئي والمسموع كانت له اصداء كثيرة حيث وجدت المتابعين لبرامجي الثقافية القانونية، ووجدت حرص المهتمين على مناقشتي وتشجيعي للاستمرار بالعمل الاعلامي، وكذلك لقيت التشجيع الأكبر والدائم من قبل المسؤولين في وزارة الاعلام واستمراري السنوات الأخيرة في اعداد وتقديم البرامج القانونية عبر أثير اذاعة الكويت يزيدني فخرا واعتزازا لثقتهم بقدراتي المهنية القانونية والثقافية وهذا ما يجعلني أواصل الاستمرار في الاعلام واتساع دائرتي الاعلامية من خلال ابراز دور العاملين في قطاعات الدولة لاظهار وابراز الأعمال القانونية التي قد يجهلها البعض من خلال برنامج محطات قانونية البرنامج الذي من خلاله يُسلط الضوء على قوانين مُختلفه ويلتقي مع الاستشاريين والمتخصصين للحديث عن دورهم الفني في تفعيل القوانين، كذلك يُسلط الضوء على أهم واحدث القوانين والتاريخ الزمني للقوانين والمُستجدات وآثار تطبيق القوانين ونطاق تفعليها، ومن خلال البرامج اكتشفت أن لدي متابعين من دول الخليج والدول العربية ممن لديهم شغف بمعرفة القوانين الكويتية ومتابعة الاعلام الكويتي المميز، وأنا من خلال جريدتكم الموقرة أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان للوكيل المساعد لقطاع الاذاعة سعد الفندي على اهتمامه وثقته الكبيرة بالشباب الكويتيين واعطائهم الفرص الكثيرة والدعم المعنوي لمواصلة عطائهم وابداعهم الاعلامي من خلال برامج اذاعة الكويت.

العنف

? ما تعريفك لمفهوم العنف؟ وهل تعتقدين أن قانون العنف الاسري رادع لما يتعرض له المتضرر من ضرر سلبي على حياته الاجتماعية والنفسية؟

? هو أي سلوك يُراد به اثارة الخوف أو التسبب في الأذى سواءً كان جسديا أو نفسيا، وجود قانون العنف الأسري اخيراً والصادر في عام 2020 كان له الدور الكبير في ردع الكثير عن قضايا العنف الأسري، حيث تختص به جهة تحقيق تتبع اجراءات معينة وسرية خاصة بالأسرة، كذلك محاكمة مختصة بذلك بالرغم من أن قانون الجزاء الكويتي في السابق كان ينص على جرائم العنف بشكل عام، الا أن هذا القانون الجديد جاء بشكل من الخصوصية للأسرة لما لها من سرية في العلاقات الأسرية والمشاكل والعنف الأسري، ويهدف هذا القانون الي حماية الأسرة من العنف وقد ينتهي النزاع بالصلح، وقد تستمر الدعوى الي أن تصل للمحاكم حتى تكون رادعاً لكل شخص يُحاول الاضرار باسرته، وأنا من وجهه نظري ومن خلال المؤتمرات الدولية التي حضرتها بدعوة شخصية خارج الكويت وجدت بأن مظاهر العُنف في بعض الدول تتجاوز الكويت بطرق العنف وأنواعها وأسبابها والكويت لا تعاني الا نسبة بسيطة امام ما سمعته وشاهدته ولكن دور برامج التواصل الاجتماعي يعتبر السبب الأول في اظهار بعض القضايا وابرازها بصورة قد تثير الرعب والفزع، بل وأن البعض يصدق كل الأخبار المتداولة في هذه البرامج التي قد تكون غير صحيحة، فالكويت دولة القانون يُطبق على الجميع بلا استثناء وما نُشاهده وما نسمعه هو فقط لسرعة انتشار الاخبار عن السابق بهذه البرامج الحديثة، لذلك لابد أن نستغل هذه البرامج بالاخبار الايجابية والمعلومات ولتبادل الثقافات لا أن نستعملها بطريقة سلبية تزعزع الأمن والاستقرار، كذلك لابد من وجود الوازع الديني والرقابة الأسرية لمتابعة الابناء لهذه البرامج لمحاولة منع أي تقليد أو متابعة لما يتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا.

الأطفال والطلاق

? ما اغرب القضايا التي مرت عليك بشأن قضايا العنف الاسري خلال مسيرتك في اروقة المحاكم؟

? أغرب قضايا العنف الأسري التي مرت عليَّ، هو العنف مع الأطفال بسبب قضايا الطلاق ومحاولة كل طرف الانتقام منهم أو من أجل اسقاط الحضانة بالحاق الضرر بالطفل كذلك المتداول لدينا أكثر فردين في الأسرة معرضين للعنف هما المرأة والطفل كذلك العنف الذي قد يتعرض له كبار السن في حالة عجزهم لظروفهم الصحية، وهذه القضايا تُعد قليلة في مجتمعنا الكويتي ولله الحمد لما يتميز به من الاهتمام عادة بكبار السن ومراعاة ظروفهم، كما أن الكويت تُعد من اوائل الدول العربية التي وقعت اتفاقيات ومُعاهدات دولية تُناهض العُنف، خصوصاً ضد المرأة والطفل والتي تُعد احدى الانتهاكات لحقوق الانسان وعلى ضوء ذلك صدر قانون الطفل 21 لسنة 2015 وقانون الحماية من العُنف الأسري 16/2020.

المرأة الكويتية

? بشكل عام كيف ترين وضع المرأة الكويتية من الناحية الاجتماعية و السياسية و حتى القانونية؟

? المرأة الكويتية تحصلت على قوانين كثيرة وتشريعات تصب في مصلحتها، لكن ينقصها بعض الأمور ومنها التطبيق الحقيقي للقوانين ومساواتها بالرجل في مجال العمل والحقوق المدنية، أما في مجال السياسة فالمرأة قادرة على خوض العمل السياسي ان شاءت بأن تبذل قصارى جهدها باثبات قدرتها ولنا خير مثال سيدات أثبتن جدارتهن بالعمل السياسي لذلك لابد من الاجتهاد والاصرار على النجاح فيه، خصوصاً وأنها متميزة في كل المجالات، ولكن العمل السياسي يحتاج لخطة ولعمل حقيقي باتقان وأن يكون الداعم الأساسي لها الرجل فان آمن الرجل بها ووثق بخطواتها سوف يسير خلفها بقية أفراد المجتمع لذلك يقع على عاتقها أن تُبذل ما بوسعها لتحقيق أهدافها السياسية وألا تيأس لتناضل من أجل تحقيق ما تصبو اليه.

? كيف السبيل لتحقيق العدد الكافي من المقاعد النيابية للنساء في البرلمان؟

? أن تعمل بجد وتواصل العمل، وثقة المجتمع بها وقدراتها، وتعديل في قانون الانتخاب بوضع نظام الكوتا النسائية مع اعطائها مناصب سياسية.

? هناك مجموعة معنية من النساء تدور حولهن المناصب القيادية، ما تعليقك على ذلك؟

? لابد من اعطاء فرصاً لوجوه نسائية جديدة فهناك الكثير من السيدات قادرات على القيادة والانتاج والابداع، وأعداد السيدات في الكويت تفوق أعداد الرجال والحاصلات على شهادات عليا كذلك، لذلك لابد من زيادة أعداد السيدات في المناصب القيادية والاشرافية أسوة بالرجال، فالمرأة دخلت السلك العسكري والقضائي وغيرها من المهن الشاقة أسوة بالرجال لذلك لابد أن تتساوى الحقوق المدنية واعطائها فرصاً كثيرة لخدمة بلدها.

? لا ننكر أن الكويت دولة آمنة، لكن مع تزايد حالات العنف والخلافات بين الرجل والمرأة والقتل في السنوات الأخيرة كيف تنظرين لها بصفتك محامية لها رأي في هذا الجانب؟

? الكويت بلد الأمن والأمان وستظل بقيادة سمو الأمير وولي العهد والقيادة الحكيمة ووجود رجال الأمن الذين يحرصون على راحتنا وأمننا داخل بلدنا، وكما ذكرت أن وسائل التواصل الاجتماعي تُضخم من الحالات والقضايا وبعض الأخبار غير صحيحة ولو قارنا الكويت بالدول الأخرى نجد أن نسبة الجريمة في الكويت لا تتعدى نسبة بسيطة للعنف في دول أخرى ان كان العنف بسبب الحروب أو المجاعة أو السياسة أو غيرها.

? كيف تجدين قضية العنف ضد النساء خاصة ان وسائل التواصل كشفت مستور البيوت والمشاكل المتضخمة في هذا الجانب، هل لو تم عمل حملات متنوعة سنقضي على هذه الظاهرة السلبية التي اصبحت واجهة المجتمعات الشرقية؟

? قانون العنف الأسري حسم الأمر لهذه النوعية من القضايا كما ذكرت سابقاً لها خصوصيتها من ثم وضع لها المُشرع آلية معينة وجهة تحقيق ومُحاكمة مُختصة مع سرية التحقيق وجلسات المحكمة لما لها من أهمية من المُشرع في الحفاظ على كيان الأسرة.

السوشيال ميديا

? تعتبر ظاهرة السوشيال ميديا مرحلة انتقالية مهمة في حياة أي فرد في المجتمع، كيف تجدين ايجابياتها وسلبياتها في المجتمع، هل تحتاج الى مراقبة أكثر أم أن الوضع يبقى مطمئناً؟

? للأسف السوشيال ميديا وجدت لتبادل الثقافات بين الشعوب والتعاون الايجابي ولكن منذ بداية ظهورها انتشرت بعض الأمور المُخالفة لعاداتنا وتقاليدنا وظهرت بعض الجرائم منها السب والنصب أو الابتزاز الالكتروني حتى الاسرة تأثرت بهذه البرامج، فاصبحت أحد أسباب الطلاق اهتمام أحد الطرفين بهذه التقنية الحديثة، لذلك أنا أرى بأن المجتمع لابد أن يعيد النظر باستخدام هذه الوسائل التقنية ويجعلها فقط للجانب الايجابي وتبادل الخبرات والثقافات والأخبار وكذلك على أولياء الأمور متابعة الأبناء ومراقبتهم حتى لا ينجرفوا وراء هذه البرامج التي تدعو بعضها للعنف والارهاب ووجود قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 63/2015 أسهم بشكل كبير بالقضاء على كثير من القضايا لوجود عقوبات مُغلظة تُعاقب الجاني والمُخالف للقوانين.

? عقلية الرجل الشرقي ترفض اطلاقا أن تشاركه المرأة في التحديات، ومشاركته في الحياة، متعود على عملها، والخضوع والانقياد وخوفه من برواز المساواة، لأن الصورة النمطية مكونة من ان المرأة ضعيفة بحاجة للرجل والرجل فقط؟ ما تعليقك كمحامية لها رأي في هذا الجانب؟

? غير صحيح فهُناك رجال كُثر يؤمنون بوجود المرأة ودورها الفعال في المُجتمع ونحن نُشاهد بأن أي عمل مُتميز تكون خلفه النساء ولكن ما ينقصنا هو تفعيل القوانين واعطاء المرأة حقوقها أسوة بالرجل كما هو مذكور بالقوانين التي شُرّعت دون تمييز ما بين الرجل والمرأة وكذلك نحتاج الى ثقة أكبر من الرجال بالمرأة ودعما وابرازا لدورها المُجتمعي والمدني والانساني والقانوني والسياسي والاداري وبالنهاية نجاح المرأة هو نجاح لعائلتها ولبلدها فان كانت بالفعل قادرة على النجاح لابد من تشجيعها لتُمثل بلدنا الحبيب الكويت.

