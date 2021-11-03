وطن النهار



في خطوة نحو تفعيل رسالتها وتوضيح دورها من انشائها تطلق ?و المنصة الرقمية المتكاملة لاحتضان المواهب الشابة اليوم الاربعاء تطبيقها الجوّال والذي يعتبر ذا فعالية وتقنية عالية بهدف الترويج وإظهار المواهب الكويتية وابتكاراتهم ونشرها في الأسواق المحلية والإقليميّة والدوليّة.

وفي تصريح للرئيسة التنفيذية لمنصة لاو ريهام العيار قالت فيه: نحن متحمسون جداً للمرحلة المقبلة من لاو فإطلاق التطبيق يشكل علامة بارزة في تحقيق مهمة المنصة تجاه الكويت.

خاصةً أنّ الهدف الرئيس من تأسيسها هو ترسيخ دور شبابنا ومساهمتهم في وضع الكويت على الخريطة العالمية وتنويع اقتصادها. هذا، وسيتمكن المهتمين وشركات الإنتاج من استخدام التطبيق للوصول إلى المواهب الشابة في عالمنا الافتراضي.

واضافت قائلة: انّ الاشتراك السنوي في التطبيق سيستخدم لتمويل المواهب في مجالات عدّة ومن ذلك الرياضيون الكويتيون المبدعون، والفنانون والإعلاميون والطهاة والمصممون والمبتكرون والعمل على صقل مواهبهم وإظهار قدراتهم للجمهور العالمي.

وقالت ايضا: هدفنا وضع الكويت في الأسواق العالميّة بصيغة جديدة فالبلاد ليست فقط دولة غنية بالنفط، بل هناك الكثير من الإمكانات والمواهب والقدرات المهنية التي تستحق الوصول الى العالمية فلهذا السبب أطلقنا منصة ?و لاحتضان واكتشاف المواهب، كما يعمل مركز ?و الإبداعي على تحويل المشاريع من مجرد أفكار إلى محتوى ونتائج مهمة، وسيقوم التطبيق بعرض هذه النتائج في الأسواق الإقليمية والدولية.

هذا، وسينطلق التطبيق ضمن فعالية مميزة تخللها عرض تفاصيل التطبيق ومحتواه والكثير من المفاجآت وعروض فنية مميزة بحضور المواهب الشابة ومشاهير شاركوا ودعموا هذا التطبيق.

يذكر ان vo هي منصة رقمية متكاملة تأسست في الكويت في يوليو 2020 نتيجة تعاون مثمر بين الشيخة عهود الصباح وريهام العيار لاحتضان المواهب الشابة التي تزود القدرات الكويتية بسبل مبتكرة لتطوير مهاراتهم وعرضها في الأسواق العالمية وتهدف الى تمكين الطاقات الشبابية ووضعها في الأسواق العالمية وتتضمن المنصة برنامجاً أكاديمياً لتنمية المواهب واستوديوهات متعددة، وتطبيق جوّال عالي التقنية والفعالية.

