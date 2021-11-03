وطن النهار

كشفت الفنانة روجينا عن الـ «لوك» الذي ستظهر به في فيلمها الجديد، والذي يحمل اسم «مربع برمودا».

روجينا نشرت مجموعة صور لها من كواليس الفيلم، والتي ظهرت فيها مرتدية فستاناً أبيض قصيراً فوقه قميص مفتوح، ووضعت برنيطة على رأسها، بينما أسدلت شعرها.

وكشفت روجينا عن اسم الشخصية التي ستؤدي دورها في الفيلم، بقولها: «تى تى السلحدار فيلم مربع برمودا قريبا».

وفيلم «مربع برمودا» بطولة مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل وسوسن بدر وروجينا وهنا شيحة وبيومى فؤاد ومحمد جمعة، ويدور فى إطار كوميدى، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت.

