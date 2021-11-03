وطن النهار

أعلنت الفنانة، زهرة عرفات عن انضمامها إلى المسلسل الكوميدي «زواج إلا ربع»، برفقة الفنان الكويتي خالد المظفر، والفنانة إيمان فيصل.

ووثقت عرفات، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «سناب شات»، مقطع فيديو ظهرت فيه بإطلالة جديدة ومختلفة، وبلون شعر أحمر، لتعلن عن انضمامها إلى العمل الجديد وسط أجواء من السعادة بين طاقم عمل المسلسل.

وقالت عرفات إنها انضمت للعمل أخيراً، كما شكرت الفنان خالد المظفر على ترحيبه للانضمام لهذا العمل.

وفي السياق ذاته، شاركت الفنانة الكويتية إيمان فيصل جمهورها الظهور المميز للفنانة زهرة عرفات، وكشفت عن مدى سعادتها بهذا العمل الجديد.

ومسلسل «زواج إلا ربع» يشارك فيه عدد من نجوم الكوميديا الكويتية، بقيادة المخرج نعمان حسين، وهو مسلسل اجتماعي من تأليف الكاتب الإماراتي جاسم الخراز، ومن بطولة أحمد العونان وخالد المظفر وعبدالعزيز النصار وليلى عبدالله وإيمان فيصل ومحمد عاشور وأحمد المظفر، إلى جانب ضيوف المسلسل محمد الحملي وخالد العجيرب ومبارك المانع وأحمد الفرج وسلطان الفرج وعبدالله الخضر، وغيرهم. وكانت الفنانة البحرينية، زهرة عرفات، شاركت جمهورها كواليس مسلسلها الجديد «عاشر صفحة»، برفقة الفنانة الكويتية حصة النبهان، التي انضمت إليه أخيراً، وسيُعرض في رمضان المقبل. ووثقت عرفات مقطع فيديو عبر حسابها في «سناب شات»، أظهرت فيه ملابس الشخصية التي تؤديها في مسلسلها الجاري تصويره، حيث بدت وهي تضع المكياج الخاص بها لتستعد لتصوير مشهد جديد.

