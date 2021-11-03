وطن النهار

صرح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن الموسيقية إن الفنانة سهير البابلي تعرضت لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى احدى المستشفيات الخاصة، مشيرًا إلى أن الحالة الصحية مستقرة حاليًا. وأوضح «زكي» أن «الفنانة سهير البابلي تعرضت لأزمة صحية ونقلت على إثرها إلى مستشفى نيو هوسبيتال، وكان سبب الأزمة كومة سكر، والتي ادت إلى نقلها بشكل مفاجئ إلى المستشفى، وهي حاليًا حالتها الصحية مستقرة». كانت الفنانة المعتزلة حلا شيحة، وجهت رسالة تطالب جمهورها بالدعاء للفنانة سهير البابلي بعد تعرضها لأزمة صحية. وكتبت «شيحة» عبر «انستغرام»: «جميلة الجميلات قلباً وقالباً السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي أدعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله وأسألكم الدعاء لها. أذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، واشْفِها أنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا». كانت ترددت أخبار بتدهور الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي خلال الأسابيع الماضية، والتي نفاها المخرج عمر زهران، وكتب عبر صفحته بـ«فيسبوك» قائلا: «أطمئن الجميع.. النجمة الكبيرة المعشوقة سهير البابلي بخير الحمد لله، لكن كثرة الاتصالات من جميع أنحاء العالم العربي ومصر جعلتها غير قادرة على الرد تشكر جميع جماهيرها على محبتهم واهتمامهم، وربنا يزيدها من فضله» بحسب المصري اليوم.

