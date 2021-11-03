وطن النهار

لم تنكر الممثلة اللبنانية ?نادين نسيب نجيم? أنها تخضع للحقن للحفاظ على شباب بشرتها، وذلك خلال مقابلة اجرتها في مصر.

وقالت نادين ان سر جمالها هو البوتكس والفيلر. من تابع الممثلة اللبنانية منذ بداية مسيرتها يلاحظ اختلافاً كبيراً وواضحاً بين شكلها الحالي، وشكلها في بداياتها. وأضافت نادين أن الجمال أصبح متاحاً في أي مكان، وذلك لفوائد الحقن والجراحة التجميلية، فهي تشجع الفتيات كي يلجأن الى تحسين مظهرهن باتباع تقنيات التجميل، فهي صرحت بأن جمالها لا يكمن في ممارسة التمارين الرياضية أو الإكثار من شرب الماء، بل هو صنع البوتكس والفيلر!

