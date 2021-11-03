وطن النهار



اعتزال مؤقت لمدة عشر سنوات.. قرار اتخذته الفنانة المصرية ميرنا وليد، بحثًا عن راحة الأسرة، فالنجمة الشابة التي استطاعت أن تحجز لها مقعدًا في الصفوف الأولى بين نجوم الفن لم تقف كثيرًا أمام اختيار: الأسرة أم الفن؟، لتقرر بعد زواجها والإنجاب أن تبتعد قليلًا عن الفن لتتمكن من تربية أبنائها، لتقرر بعد ذلك العودة مجددًا إلى الفن.

النهار التقت ميرنا التي أكدت أنها غير نادمة على تأخر خطواتها الفنية لأنها ترى أن ابنتيها مايا ومريم كانتا في حاجة إليها، لذلك لم تتردد في الاهتمام بهما في سنوات طفولتهما الأولى.

ميرنا التي استطاعت أن تجذب الأضواء إليها سواء في مشاركتها السينمائية الأولى مع السندريلا، الفنانة الراحلة سعاد حسني، والراحل أحمد زكي في الراعي والنساء، أو بالنسبة لدور نورا الذي قدمته باقتدار في مسلسل ذئاب الجبل، كشفت أنها تضع الكثير من المحاذير فيما يتعلق بأعمالها الفنية التي تشارك بها، موضحة أنها خسرت أعمالاً كثيرة عرضت عليها بسبب خطوطها الحمراء التي سبق أن وضعتها لنفسها.. وعن تفاصيل هذه المحاذير، وعودتها مجددًا إلى التمثيل، واستعدادها لطرح ألبوم غنائي خلال الفترة المقبلة وأمور أخرى.. كان الحوار التالي:

? في البداية.. ما الأسباب إلى دفعتك للغياب عن الشاشة لما يقرب من 10 سنوات؟

? بالفعل.. ابتعدت عن الفن لفترة طويلة بسبب الزواج والإنجاب حيث رزقني الله طفلتين (مريم، ومايا) وفضلت أن أكون بجوارهما في سنواتهما الأولى، وأنا أستمتع بوقتي كثيرا معهما ولم أندم على قراري بتفضيل البقاء معهما عن التمثيل، وقررت العودة إلى الفن بعد أن أصبحت كل واحدة منهما تعتمد على نفسها إلى حد كبير.

? هل تمانعين من خوضك إحداهما تجربة التمثيل؟

? إطلاقا.. لكن بشرط أن نشارك معا في عمل واحد.

? منذ عامين كانت عودتك إلى الدراما ثم عدتِ مرة ثانية للاختفاء.. فما تعقيبك؟

? كنت أستعد للمشاركة في فيلم سينمائي، لكن تأجل بسبب جائحة كورونا وعندما تهدأ الأمور سنعود للتصوير مرة أخرى وهو فيلم مهرجانات يناقش قضية مهمة وهي زواج القاصرات.

? لماذا خضتِ تجربة التمثيل في سن صغيرة مع أن خطواتك تراجعت بعد فترة قصيرة؟

? بالفعل دخلت التمثيل في سن 16سنة وشاركت في فيلم الراعي والنساء، وكنت خجولة بشكل كبير، وكانت حساباتي مختلفة، كما شاركت أيضا في مسلسل ذئاب الجبل وهو من الأعمال التي أعتز بها كثيرا لأنه كان فاتحة خير عليّا.

? هناك عمل واحد لك في السينما.. فهل هذا يعني أنكِ تضعين مواصفات معينة في اختيارك أعمالك؟

? بالفعل.. كنت دائما ما أعتذر عن الأفلام التي بها مشاهد رومانسية وتنتهي بالقبلات كان لدي تحفظ على ذلك فكنت دائمة الاعتذار عن هذه النوعية من الأفلام، حتى إن هناك نجوماً غضبوا مني بسبب اعتذاري عن مشاركتهم.

? هل هذا يعني أن تضعي خطوطاً حمراء فيما يخص ما تقدمينه؟

? نعم.. القبلات والمشاهد الساخنة ممنوعة، وقد يعتبر البعض أنني من الجيل القديم، لكنني أرى أن التعبير عن الحب والرومانسية يكون بنظرات أو بلمسة يد فقط، هذا إلى جانب أني بطبعي خجولة جدًا.

? بعد مشوارك الطويل من الاعتذارات.. هل ندمتِ على ضياع هذه الفرصة الفنية؟

? هناك أعمال ندمت عليها بسبب تحفظاتي على بعض المشاهد فيها، وأضعت فرصاً في السينما كثيرة، منها أعمال بطولة لكن كل شيء مكتوب.

? إذاً.. هل أنت راضية عن خطواتك الفنية حتى الآن؟

? راضية إلى حد كبير لأنه بعد الزواج شاركت في عمل وكانت لدي ابنة صغيره كنت مشغولة بها أكثر من التمثيل نفسه فقررت أن أبتعد عن الفن لفترة.

? بعيداً عن التمثيل.. ما أسباب تأجيلك طرح الألبوم الغنائي الذي سبق أن أعلنتِ عنه منذ 3 سنوات؟

? بالفعل اخترت مجموعة من الأغاني لطرحها في ألبوم غنائي، لكن تم تأجيلها وسأختار أغنية أو اثنتين لتصويرهما بطريقة الفيديو كليب، وأحب أن أوضح أن الغناء بالنسبة لي موهبة أما التمثيل فهو مهنتي الأساسية

? ما رأيك في أغاني المهرجانات على الساحة الآن؟

? أغاني المهرجانات بها مشكلة وهى أن معظم كلامها لا يتناسب مع طبيعة مجتمعنا العربي، وأرى أنه لا بد أن تكون هناك رقابة على هذه النوعية من الأغاني، في إطار الحفاظ على مجتمعنا وعاداته، لكنني في الوقت ذاته لا أقف ضدها، فهناك جزء صغير من أغاني المهرجانات أرى أنه يقدم فناً جيداً.

? مَن مثلك الأعلى من الفنانين؟

? النجم الراحل محمود عبد العزيز.

? ما طبقك المفضل؟

? ورق العنب، أعشقه.

? من مصممك المفضل؟

? ايلي صعب.

? أي المطابخ تفضلين؟

? أثناء السفر أنا عاشقة المطبخ الإيطالي لكن داخل مصر لا أحب أن أتناوله، وكذلك المطبخ اللبناني أعشقه كثيرا داخل لبنان فقط، لأنه مميز جدا.

? ما سر عشقك مدينة الإسكندرية؟

? الإسكندرية عشقي الأول والأخير مهما زرت بلدان العالم فعندما أذهب إليها أشعر بأن روحي هي التي تشعر بالسعادة، وأحبها كثيرا.

? بشكل عام.. ما الذي تمثله لكِ فكرة السفر؟

? هدفي من السفر، فهناك بلدان لهم عادات غريبة للغاية، ومن هذه البلدان تايلند، فعندما سافرت لها وجدت ان الفتيات هناك يضعن في رقابهن حلقات كي تظل الرقبة طويلة ورفيعة، ظنا منهن أن جمال المرأة في رقبتها.

? ما وجهتك المفضلة في السفر؟

? أحب كثيرا السفر إلى باريس وأشعر هناك بالسعادة والراحة بشكل لا مثيل له، وباريس تعتبر أول بلد أوروبية زرتها وعشقتها كثيرا، وأول ما أفعله عندما أكون هناك أذهب إلي الشانزليزيه وأجلس على أحد المقاهي لكي أشاهد العالم من حولي والناس، وقتها أكون في قمة سعادتي.

? أي الأماكن تحرصين على زيارتها في أوروبا؟

? من أكثر الأماكن التي أحرص على زيارتها ديزني لاند في كل البلدان في طوكيو أو في باريس أو فلوريدا، وأستمتع كثيرا بالألعاب بداخلها، ولا يمكن أن أشعر هناك بالملل، وأنبهر بها مثل أطفالي تماما، وأذهب إليها مرات عديدة متتالية وفي كل مرة أذهب إليها أستمتع أكثر من قبل، فمهما كبرت في العمر فما زلت أشعر بأن بداخلي طفلة صغيرة تحب اللعب كثيرا.

