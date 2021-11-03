عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: لجأ العشرات من عناصر المخابرات الأفغانية الى تنظيم داعش منذ انسحاب القوات الأميركية من البلاد، وسيطرة طالبان على الحكم هرباً من ملاحقات الحركة لهم، على ما يبدو.

فقد انضم بعض الأعضاء السابقين في وحدات النخبة العسكرية، وجهاز المخابرات الذي دربته الولايات المتحدة بعد ان تركوا لمصيرهم مطاردين من طالبان، الى التنظيم الوحيد الذي بات يتحدى حالياً حكام البلاد الجدد، الا وهو داعش.

وأكد مسؤول افغاني سابق وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال ان ضابطا في الجيش الأفغاني كان مسؤولا عن مستودع اسلحة وذخيرة في غارديز، عاصمة ولاية باكتيا الجنوبية الشرقية، انضم الى الفرع الاقليمي للتنظيم المتطرف، ولاية خراسان، وقتل قبل اسبوع في اشتباك مع مقاتلي طالبان. كما اكد ان الكثير من الرجال الآخرين الذين كان يعرفهم، وجميعهم عناصر في المخابرات والجيش، انضموا ايضاً الى داعش خراسان بعد ان فتشت طالبان منازلهم، وطالبتهم بتقديم انفسهم للسلطات الجديدة في البلاد.

بدوره، افاد احد سكان منطقة كاراباخ شمال كابل بان ابن عمه وهو عنصر بارز سابق في القوات الخاصة الأفغانية اختفى في سبتمبر الماضي، ليتبين لاحقا انه بات جزءاً من خلية تابعة لـداعش. كما اكد ان اربعة عناصر آخرين من الجيش كان يعرفهم انخرطوا ضمن صفوف التنظيم خلال الأسابيع الأخيرة.

من جهته، اعتبر رحمة الله نبيل، الرئيس السابق لوكالة التجسس التابعة للمديرية الوطنية للأمن الذي غادر البلاد سابقا أن داعش اصبح جذابا للغاية، بالنسبة لبعض العناصر السابقين في قوات الأمن، لاسيما في بعض المناطق. وأوضح قائلا لو كانت هناك مجموعات مقاومة اخرى للحركة، لكانوا انضموا اليها لكنهم في الوقت الحالي لا يرون الا خيارا واحدا ضد طالبان.

يشار الى انه على الرغم من ان عدد المنشقين هذا صغير نسبيا فإنه في تزايد وفق ما اكد قادة في طالبان ومسؤولو امن سابقون في البلاد، فضلا عن اشخاص مقربين من هؤلاء.

ولعل الخطر الذي يشكله هؤلاء المنشقون على الرغم من قلة عددهم حتى اللحظة يكمن في الخبرة الحاسمة في جمع المعلومات الاستخباراتية وتقنيات الحرب ما قد يعزز قدرة التنظيم المتطرف على منافسة طالبان.

وكان داعش خراسان اعلن الشهر الماضي مسؤوليته عن عدد من الهجمات التي وقعت أخيراً، من بينها تفجير انتحاري استهدف مسجدا للشيعة في ولاية قندوز وأودى بحياة نحو 100 شخص، في محاولة لتأجيج الكراهيات الطائفية وتقويض الحكم في البلاد. ويُعتقد ان التنظيم يقوده منذ عام 2020 شهاب المهاجر الذي يوحي اسمه الحركي بأنه متحدر من العالم العربي الا ان اصله لا يزال مجهولا. فيما يرجح كثر انه كان قياديا في تنظيم القاعدة او عضوا سابقا في شبكة حقاني التي تعد حاليا احد اقوى الفصائل، وأكثرها تهديدا لطالبان في افغانستان. الى ذلك، يضم بحسب تقديرات الأمم المتحدة، ما بين 500 وبضعة آلاف من المقاتلين شمال افغانستان وشرقها، بما في ذلك خلايا نائمة في كابول.

