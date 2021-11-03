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كابول - الوكالات: قتل 19 شخصا على الاقل في انفجارين قرب مستشفى سارادار محمد داود خان العسكري في وسط العاصمة الافغانية كابول. وسمع دوي انفجارين وتلاه اطلاق نار صباح الثلاثاء قرب المستشفى، وتحدث حساب جماعة اغاثة ايطالية في الطوارئ على تويتر عن اصابات تم نقلها لمستشفى تديره. وقال مصدر امني افغاني ان الهجوم خلف نحو 19 قتيلا و43 جريحا.

وقالت قناة «الجزيرة» نقلا عن مصدر امني ان اشتباكات وقعت مع حراس المستشفى بعد التفجير الأول بينما وقع التفجير الثاني بعد تجمع المارة لنقل الجرحى والقتلى من موقع الحادث وقد اغلقت القوات الحكومية الطرق المؤدية الى مكان التفجيرين.

وكان تنظيم «داعش» الذي نفذ سلسلة هجمات على مساجد وأهداف اخرى منذ سيطرة طالبان على كابل في اغسطس قد هاجم المستشفى الذي يحوي 400 سرير في عام 2017، مما اودى بحياة اكثر من 30 شخصا.

