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الخرطوم- الوكالات: أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ان اطلاق سراح وزراء حكومته المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة عملها يشكلان مدخلا لحل الأزمة، في حين اعتبرت مجموعة الميثاق الوطني بتحالف قوى الحرية والتغيير ان الحوار هو المخرج، واصفا قرارات قائد الجيش بالتصحيحية.

وأفادت وزارة الاعلام في الحكومة السودانية المقالة، في بيان على صفحتها في فيسبوك، بأن حمدوك التقى في منزله سفراء دول الترويكا التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، وتمسك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية، معتبرا ان اطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء، بكامل عضويته، لأعماله، مدخل حل الأزمة. ووفقا لبيان آخر من مكتب رئيس وزراء الحكومة المعزولة، قال حمدوك انه يتمسك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية.

من جهته، قال مصدر مطلع في تحالف الحرية والتغيير مجموعة الميثاق الوطني ان حمدوك اشترط لعودته الى منصب رئيس الوزراء رجوع الأوضاع لما قبل قرارات البرهان في الـ25 من اكتوبر الماضي، على ان يعود لعمله بكامل طاقمه الوزاري.

ووفق المصدر نفسه، اجتمع حمدوك عقب القرارات بعدد من القادة ابرزهم عبدالفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان حميدتي ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم ورئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي. وأوضح ان كل مسارات الحوار اصطدمت بشروط حمدوك التي تتلخص في العودة للوضع الذي كان قائما في 24 اكتوبر الماضي.

وفي الشأن ذاته، قال تحالف قوى الحرية والتغيير مجموعة الميثاق الوطني ان الحوار هو المخرج من الأزمة الراهنة ووصف قرارات القائد العام للجيش السوداني بالتصحيحية. في المقابل، شدد المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير على انه لا تفاوض او حوار مع من سماهم بالانقلابيين الا بعد العودة لوضع ما قبل 25 من اكتوبر الماضي. في غضون ذلك، وصل المبعوث الأميركي الخاص بالقرن الافريقي جيفري فيلتمان الى العاصمة السودانية لمحاولة نزع فتيل الأزمة. فينا قالت بريطانيا انها طلبت عقد جلسة خاصة طارئة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بشأن السودان. وأيدت القرار 30 دولة، منها الولايات المتحدة. ووصف سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف أفعال الجيش السوداني بأنها بمنزلة خيانة للثورة والعملية الانتقالية وآمال الشعب السوداني. من جهته، قال المبعوث الأممي الخاص الى السودان فولكر بيرتس ان المنظمة الدولية تواصل لعب دورها لدعم جهود الوساطة المتعددة في الخرطوم. وأضاف بيرتس خلال مؤتمر صحفي عقده عبر الانترنت ان المؤسسة العسكرية مهتمة بالوساطة وأن هناك شعورا عاما بوجوب ايجاد مخرج للأزمة الحالية في البلاد.

