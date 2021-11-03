عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: أكد وزير الخارجية السعودي، الامير فيصل بن فرحان ان بلاده لا تفكر في التعامل مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، في الوقت الحالي.

وفي معرض رده على سؤال بمقابلة مع قناة CNBC الأميركية، حول ان كانت السعودية تفكر في التواصل مع الأسد اسوة بالكثير من الحكومات، قال بن فرحان السعودية لا تفكر بذلك حاليا. الا انه اشار الى ان الرياض تدعم العملية السياسية في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة بين النظام السوري والمعارضة، وأنها تريد المحافظة على الأمن وتدعم ما يحقق مصلحة الشعب السوري.

على صعيد آخر، اكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون جون كيربي ان عناصر قوات سورية الديموقراطية قسد هم شركاء الولايات المتحدة في القتال ضد داعش في سورية، وأن واشنطن تأخذ هذه الشراكة على محمل الجد. وامتنع كيربي عن التعليق على التقارير بشأن عملية عسكرية تركية محتملة ضد قسد.

وأشار المتحدث الى ان هذا النوع من التعاون سيتواصل مجددا التأكيد على حق القوات الأميركية في سورية، او اي مكان في العالم، في الحماية والدفاع عن النفس، مضيفا ان القوات ستستخدم هذا الحق اذا تتطلب الأمر ذلك.

وفي حديثه الى الصحافيين في العاصمة الايطالية، روما، ضمن قمة دول مجموعة العشرين اكد الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، مجدداً في لقاء مع الرئيس الأميركي جو بايدن، معارضة بلاده الدعم الذي توفره واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية السورية، والتي تعتبرها تركيا امتداداً لـحزب العمال الكردستاني الذي صنفته واشنطن وأنقرة بانه منظمة ارهابية.

من جهة ثانية، اكد المتحدث باسم البنتاغون ان واشنطن تحرص على ابقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع موسكو في سورية، مشيرا في الوقت ذاته الى ان الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع على الحدود الروسية - الأوكرانية.

ورفض المتحدث التعليق على نشر موسكو طائرات لها في شرق سورية بالقرب من القوات الأميركية. وأوضح كيربي ان الولايات المتحدة لديها قنوات اتصال مع الجانب الروسي لمنع نشوب مشاحنات للتأكد من عدم وجود سوء تقدير وعواقب غير مقصودة. وتأتي تعليقات كيربي ردا على تقارير حول نشر موسكو طائرات مقاتلة من نوع سوخوي-35 في مدينة القامشلي، شرق سورية، بالقرب من القوات الأميركية.

