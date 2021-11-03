عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: جددت الولايات المتحدة، التأكيد على ان الأولوية بالنسبة لها في الملف الايراني هو العودة لطاولة المفاوضات والحد من برنامج طهران النووي. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، خلال مؤتمر صحافي، بحسب ما نشر البيت الأبيض على موقعه الرسمي ان اولوية واشنطن في ملف ايران هي الحد من برنامجها النووي من خلال احياء الاتفاق النووي حيث بمجرد عودة القيود المنصوص عليها في الاتفاقية، ستكون الولايات المتحدة في وضع افضل لمعالجة المخاوف الأخرى بما في ذلك برنامج طهران الصاروخي وأنشطتها الاقليمية. كما اوضح عند سؤاله عما اذا كانت الادارة الأميركية ستبحث او تواصل التفاوض حول مسألة الصواريخ الباليستية في حال عادت ايران للامتثال للاتفاق الموقع عام 2015، ان الأولوية هي العودة الى خطة العمل الشاملة المشتركة الا اننا سنسعى بالطبع الى بحث انشطة ايران الأخرى وتهديداتها في المنطقة. من جهته حاول جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع البنتاغون تفادي الرد على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، لجهة وجود خيارات اخرى على الطاولة للتعامل مع ايران، وما اذا كان الخيار العسكري احدها الا انه وبعد اصرار والحاح من قبل احد الصحافيين في المؤتمر الصحافي، قال ان وظيفة العسكريين اعطاء الرئيس الأميركي خيارات. من جهة ثانية قال المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية (الأسطول الخامس) القائد تيم هوكينز، في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، اللندنية امس ان تصاعد التهديدات الايرانية في منطقة الملاحة الدولية بمياه الخليج العربي يتطلب مواصلة الحذر والتعاون الدولي لردع تلك التهديدات والعمل لحماية المنطقة.وأوضح ان قواته تواصل الحفاظ على اليقظة المستمرة من خلال الوجود والتعاون مع الشركاء الاقليميين لافتاً الى ان حماية حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة امر ضروري للأمن والاستقرار البحري الاقليمي.

