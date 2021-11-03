عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: كشفت صحيفة «والا»، الاسرائيلية ان وفدا اسرائيليا ضم عناصر من جهاز الاستخبارات «الموساد» زار العاصمة الخرطوم الأسبوع الماضي سرا، بعد ان اعلن الجيش استيلاءه على السلطة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اسرائيليين ان الوفد الذي ضم ممثلين عن «الموساد»، التقى مع مسؤولين في الجيش السوداني، «لتكوين انطباع عن الوضع الداخلي في اعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد الأسبوع الماضي» وأكد دبلوماسي غربي للصحيفة ان احد الأشخاص الذين التقى بهم الوفد الاسرائيلي هو محمد حمدان دقلو الملقب بـ«حميدتي»، وهو نائب رئيس مجلس السيادة قبل حله وقائد قوات الدعم السريع. كما ذكرت «والا» ان حميدتي كان قد زار اسرائيل مع وفد عسكري سوداني قبل اسابيع قليلة من استيلاء الجيش على السلطة، والتقى بكبار اعضاء هيئة اركان الأمن القومي ومسؤولين آخرين في مكتب رئيس الوزراء في تل ابيب. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اسرائيليين قولهم ان ممثلي الوفد العسكري «راجعوا الأجندة السياسية في بلادهم لكنهم لم يتطرقوا الى نواياهم بشأن الانقلاب». ولم تؤكد اسرائيل بعد، مصير اتفاقية التطبيع مع السودان، في حين رجح المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، مؤخرا ان تخضع الاتفاقية لـ «اعادة تقييم» بعد الاستيلاء العسكري على السلطة. ونقلت قناة «كان» العامة الاسرائيلية، الأسبوع الماضي، عن دبلوماسي سوداني بارز قوله ان «الانقلاب العسكري الواضح في البلاد اليوم ليس من المتوقع ان يؤثر بشكل كبير على خطط تطبيع العلاقات مع اسرائيل».