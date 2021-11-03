دوليه

يسعى ليفربول الانكليزي إلى حجز بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مبكرا قبل جولتين على ختام دور المجموعات، وذلك عندما يستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني في الجولة الرابعة من البطولة اليوم. وقد يضمن أيضا أياكس أمستردام التأهل لكن وضعه يعتمد على سبورتنغ لشبونة، ففي حال حقق الفريق الهولندي الفوز ولم يفز الفريق البرتغالي على بشكتاش، فإنه سيتأهل لثمن النهائي.

ويستقبل ليفربول المتصدر المجموعة الثانية في معقله «أنفيلد» أتلتيكو مدريد الوصيف بعدما فاز عليه في «واندا متروبوليتانو» في الجولة الماضية 2-3 بصعوبة رغم أن «الروخيبلانكوس» لعبوا الكثير من الدقائق بـ10 لاعبين فقط وكانوا على وشك التعادل.

وسيغيب الفرنسي أنطوان غريزمان عن كتيبة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني التي تطمح إلى تكرار ما حققته في آخر زيارة لها إلى «أنفيلد» عندما تغلبت على ليفربول وتأهلت إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وسيقام لقاء ليفربول وأتلتيكو بعد مواجهة ميلان مع بورتو في إيطاليا والتي يتطلع فيها الفريق البرتغالي للفوز من أجل انتزاع المركز الثاني من أتلتيكو الذي يتساوى معه في عدد النقاط لكنه يحل ثالثا بفارق الأهداف، أما ميلان فقد خسر جميع مبارياته حتى الآن ويتذيل الترتيب بلا نقاط.

ويستقبل ريال مدريد الإسباني، المتصدر المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، شاختار دونيتسك الاوكراني بعدما اكتسحه بخماسية بيضاء الجولة الماضية في أوكرانيا ليصبح على بعد هدف من الوصول لـ5 آلاف هدف في دوري أبطال أوروبا. ويستهدف ريال التخلص من لعنات ملعبه الشهير «سانتياغو برنابيو»، عندما يلتقي شاختار. ووفق صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن ريال مدريد لم يحقق أي فوز على البرنابيو في دوري الأبطال منذ حوالي عامين، حيث يعود آخر انتصار إلى 6 نوفمبر 2019، على حساب غلطة سراي التركي (6-0). وأضافت ان ريال مدريد فشل بعد ذلك في تحقيق أي انتصار، حيث تعادل مع باريس سان جرمان (2-2)، ثم خسر أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف. بعد ذلك، قرر ريال مدريد خوض مبارياته على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بسبب أعمال الصيانة والتجديد في سانتياغو برنابيو.

وفي مباراته الأوروبية الأولى، عقب العودة إلى البرنابيو، تلقى خسارة تاريخية أمام شيريف تيراسبول المولدوفي (2-1) هذا العام. وبالتالي يبحث الميرنغي عن انتصاره الأول على سانتياجو برنابيو، عندما يلتقي شاختار، بعد مرور عامين كاملين من تحقيق آخر فوز. وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد غير محظوظ على البرنابيو في الدوري أيضًا، حيث تعادل مع فياريال وأوساسونا هذا الموسم في مباراتين متتاليتين، الأمر الذي لم يحدث على ملعبه منذ 25 عاماً.

في المقابل يتطلع وصيف المجموعة بفارق الأهداف خلف الملكي شيريف تيرابسول المولدوفي، إلى مفاجأة البطولة لتحقيق انتصاره الثالث عندما يستضيف إنتر الذي خسر على أرضه الجولة الماضية.

وما زال الصراع مستمرا على صدارة المجموعة الأولى بين باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الانكليزي. ويحل الفريق الباريسي المتصدر المجموعة حاليا بـ7 نقاط ضيفا على لايبزيغ الألماني. أما مانشستر سيتي الوصيف بفارق نقطة خلف سان جرمان فيستقبل كلوب بروج البلجيكي على ملعب «الاتحاد».

