دوليه

طلب نادي يوفنتوس الحصول على خدمات لاعب ريال مدريد النجم البلجيكي إدين هازارد خلال الموسم الحالي. ووفقًا لبرنامج «الشيرنغيتو» الإسباني، فإن يوفنتوس طلب ضم هازارد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي. ولا يشارك هازارد في المباريات بانتظام مع ريال مدريد هذا الموسم، بسبب الإصابات، بالإضافة إلى تألق الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وسبق أن ارتبط هازارد بالانتقال إلى يوفنتوس أيضًا في الأيام الأخيرة من الصيف الماضي، عقب رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مان يونايتد. ويعاني يوفنتوس في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث يحتل المركز التاسع بـ15 نقطة.

وينتهي عقد هازارد مع ريال مدريد في صيف 2024، وزعمت تقارير أخيراً أن اللاعب البلجيكي يرغب في البقاء مع النادي الملكي حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل.

