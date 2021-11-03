دوليه

تفاقمت مشاكل برشلونة الإسباني الذي قرر قبل أيام معدودة التخلي عن مدربه الهولندي رونالد كومان لسوء النتائج بعدما خسر أيضاً جهود نجمه المطلق الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل الى باريس سان جرمان الفرنسي، وذلك بإعلانه أن مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو سيغيب عن الملاعب لثلاثة أشهر على أقل تقدير بسبب مشكلة في القلب.

وقال النادي الكتالوني في بيان أول من امس إن «أغويرو خضع لعملية تشخيصية وعلاجية من قبل د. جوزيب بروغادا. إنه غير متاح ليكون ضمن الفريق، وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة سيتم تقييم فعالية العلاج من أجل تحديد عملية شفائه». ونقل المهاجم السابق لمانشستر سيتي الإنكليزي الى المستشفى السبت بعدما واجه مشاكل في التنفس خلال المباراة التي تعادل فيها برشلونة على أرضه مع ألافيس 0-0 في أول اختبار له بعد إنهاء الارتباط بكومان ومنح المسؤولية مؤقتاً لسيرجي بارجوان. وجرى تبديل ابن الـ33 عاماً قبل نهاية الشوط الأول بالبرازيلي فيليبي كوتينيو. وقام النادي بتحميل صورة للاعب المعروف باسم «كون» على تويتر مع هاشتاغ «فورسا كون»، أي «كن قوياً كون» الذي وصل الى «بلاوغرانا» الصيف المنصرم قادماً من سيتي على أمل اللعب بجانب مواطنه وصديقه ميسي، لكن الأخير غادر «كامب نو» وانضم لسان جرمان. ولم تكن بداية المغامرة الثانية لأغويرو في الدوري الإسباني، بعد التي خاضها مع أتلتيكو مدريد بين 2006 و2011، موفقة إذ عانى من الإصابة واكتفى بالمشاركة في خمس مباريات وبهدف واحد.

من جانب آخر، عاد الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي الى برشلونة بعد أربعة أشهر على إجرائه عملية جراحية في ركبته اليمنى، وذلك تزامناً مع تخلي النادي الكتالوني عن مدربه الهولندي رونالد كومان. وورد اسم الفرنسي ضم تشكيلة الفريق التي ستسافر الى أوكرانيا لمواجهة دينامو كييف اليوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وفق ما أفاد النادي الكتالوني. وعاد ديمبيلي الى التمارين الجماعية في 11 أكتوبر وانضم الى المجموعة للمرة الأولى منذ تعرضه لتمزق عضلي في فخذه الأيمن في يونيو خلال مباراة مع المنتخب الفرنسي ضد المجر في كأس أوروبا. واضطر ابن الـ24 عاماً لترك معسكر أبطال العالم خلال البطولة القارية وخضع لعملية جراحية في 28 يونيو في فنلندا على يد الطبيب لاسه ليمباينن وتحت اشراف الطاقم الطبي للنادي الكتالوني.

