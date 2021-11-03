دوليه

فرَّط رايو فايكانو في فرصة اللحاق بأتلتيكو مدريد حامل اللقب إلى المركز الرابع، وذلك بعد سقوطه في فخ التعادل مع ضيفه سلتا فيغو 0-0 أول من أمس في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني. ودخل فايكانو اللقاء وهو أمام فرصة إزاحة ريال بيتيس عن المركز الخامس بعد خسارة الأخير أمام أتلتيكو بالذات 0-3 الأحد، إلا أنه لم يستغلها وفرط بالتالي بفرصة أن يعود إلى المسافة ذاتها من حامل اللقب. ورفع فايكانو الذي ينتظره اختبار شاقٌ السبت في ضيافة ريال مدريد الثاني، رصيده الى 20 نقطة في المركز السادس بعد تعادله الثاني للموسم مقابل 6 انتصارات، فيما بات رصيد سلتا فيغو الذي لم يذق طعم الفوز في ملعب منافسه ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى منذ 21 أبريل 1996 (3-1 لكنه فاز عليه في الدرجة الثانية عام 2011)، 11 نقطة في المركز الخامس عشر. وضمن المرحلة ذاتها تفوق غرناطة خارج ملعبه على ليفانتي بثلاثة أهداف من دون رد.

وافتتح التسجيل جيرمان سانشيز في الدقيقة 7 قبل أن يضيف الكولومبي لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة الـ 38 وفي الدقيقة الـ 69 أحرز أنطونيو بويرتاس الهدف الثالث. وأصبح رصيد غرناطة بذلك 11 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف فقط أمام سيلتا فيغو.

