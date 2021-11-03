دوليه

أفاد الإسباني رافايل نادال أول من أمس بأنه يهدف للعودة الى الملاعب في ديسمبر من خلال المشاركة في دورة أبوظبي الاستعراضية، استعداداً لخوض بطولة أستراليا المفتوحة أوائل العام المقبل.

وقال ابن الـ35 عاماً أول من أمس في باريس خلال حملة ترويجية لإحدى الشركات الراعية «هدفي هو المشاركة في أبوظبي في ديسمبر ثم في دورة أخرى وبعدها بطولة أستراليا المفتوحة. هذا هو هدفي ونعمل بجهد كبير من أجل تحقيقه». وتوج نادال بلقب البطولة الأسترالية عام 2009 ثم خسر في النهائي أربع مرات بعد ذلك.

وقد يخوض الإسباني البطولة الأسترالية بغياب عدد من المنافسين الكبار، على رأسهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي كشف الأحد بأنه سيقرر ما إذا كان سيدافع عن لقب أولى البطولات الأربع الكبرى عندما يتم اتخاذ قرار رسمي بشأن القواعد المحيطة باللاعبين واللقاح المضاد لفيروس «كوفيد-19».

وكانت هناك رسائل متضاربة حول من سيسمح له باللعب في أول بطولة كبرى للعام المقبل والتي تمتد من 17 إلى 30 يناير في ملبورن.

