دوليه

يرى النمساوي ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد أن فريقه السابق بايرن ميونخ، لديه فرصة للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وقال ألابا، خلال حواره مع صحيفة «كيكر» الألمانية: «بايرن ميونخ بالتأكيد لديه فرصة للتتويج بدوري أبطال أوروبا». وأردف: «ليفربول قوي مثل تشلسي وباريس سان جرمان، لكن الطريق مازال طويلا قبل الحديث عن مرشح مفضل للفوز باللقب». وأشار: «توني كروس ساعدني كثيراً، وحتى على المستوى الشخصي، زوجته ساعدت صديقتي للتأقلم على الحياة». يذكر أن ألابا صاحب الـ29 عاما انضم لصفوف ريال مدريد الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع بايرن ميونخ. واستطاع ألابا أن يوقع على هدفه الأول بقميص الفريق الملكي خلال مواجهة برشلونة في الكلاسيكو قبل أيام عدة، ليساعده على الفوز خارج الديار (2-1). وبدأ ريال مدريد، تحضيراته لخوض مواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني، اليوم، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.