دوليه

سؤال نسأله عند حدوث أي تغيير هيكلي لهيئة الرياضة أو عند تعيين اي قيادي جديد. فالكل يترقب متى سيتم تنفيذ الافضل لرياضتنا المسكينة منذ 1962 عند انشاء اول تشكيل وزاري لحكومة الكويت.. فقد تابعنا وعملنا وساهمنا في الكثير من الافكار والمشاريع والبرامج التي من شأنها ان تطور الرياضة ولكننا نصطدم بواقع مأساوي لبعض المسؤولين الذين كُلفوا إدارة الرياضة الكويتية بأن لديهم اجندة خاصة وتوجهات من قوى رياضية تريد ان تسيطر على الرياضة... فنأخذ قرارا صح (مثل: انهاء تنظيم دوري الدمج في الموسم المقبل.. ثم نفاجأ بأن من اصبح رئيس الاتحاد او مجلس ادارته الجديد يلغون القرار بسبب توجهات مصلحية خاصة لاندية لا يهمها تطور اللعبة) ثم نواجه ضغطاً للسير بطريقة خطأ مرة اخرى من غير سبب مقنع. فيا من لديه القرار نرجو ان تراعوا تقدم العمر بنا وتأخر تطبيق الخطوات الصحيحة لتطوير المنظومة الرياضية الحالية! فالتجارب و اعطاء الفرص للقيادات الجديدة تؤدي الى عدم الاستقرار وتعود بنا الى الوراء عشرات السنين. فالكل يكبر ويتمنى ان يشاهد الاحسن.. فكم اتمنى ان يطيل الله بعمري لكي احضر مرحلة ازدهار الوضع الرياضي من جديد. فالرياضة اديرت من قبل رجالات عملوا كل وفق ما كان متوافرا في حقبته واعطوا ما لديهم من خبرة وجهد لدعم الرياضيين والرياضة الكويتية، وما زالوا احياء (الله يطول بأعمارهم) يتمنون ان نصل الى مستوى الزمن الجميل و افضل من ذلك... ولكن المشكلة تكمن في من يعين ويختار هذه القيادات التي جاءت لتتعلم كيف تدار الرياضة ونحن ننتظر قراراته (الصحيحة او الخطأ) لكي نقول ان شاء الله يأتي غيره ويصلح ما افسده القيادي..؟ فهل سيطيل الله بأعمارنا لكي نحضر ونشاهد اي تطوير رياضي مقبل؟! والله من وراء القصد.

