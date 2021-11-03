دوليه

تعرض المنتخب الاولمبي لخسارة قاسية 1 – 5 امام اوزبكستان في المباراة التي جمعت بينهما امس ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 سنة التي تقام في أوزبكستان العام المقبل. وبما ان نتيجة المباراة ليس لها اي تأثير في الازرق الذي حجز بطاقة التأهل عن المجموعة بتصدرها برصيد 6 نقاط لكون اوزبكستان البلد المستضيف للنهائيات فلم تحتسب نتائجها. والخسارة التي تلقاها الازرق تعد صدمة للشارع الرياضي الذي كان قد انتعش عقب الفوز على السعودية واعلان الازرق تأهله للنهائيات. وكان الشوط الاول قد انتهى بتقدم المنتخب الاوزبكي بهدفين وكان يتوقع ان يظهر الازرق بصورة مغايرة عما بدا عليه في الشوط الاول ولكن لم يكن هناك اي تطور سوى تسجيل عبدالعزيز ناجي الهدف الوحيد فقط. وطوال الشوطين لم يظهر الازرق بالشكل المطلوب منه حيث كانت خطوطه متباعدة وتحديدا الدفاع الذي فتحت به «شوارع» عدة من قبل مهاجمي الخصم الذين تفننوا في اضاعة الفرص وكان بمقدورهم ان يخرجوا بكمية من الاهداف وان كان العذر غياب بعض الاساسيين عن المشاركة فلم يغب سوى الحارس خالد الفضلي و حمد القلاف ويوسف الرشيدي، وخالد صباح الفضلي الذي شارك في الشوط الثاني. فذلك ليس مبررا او عذرا يمكن ان يؤخذ به فمن غير المنطقي ان فريقا يتأهل للنهائيات وفي مباراة تعد تحصيل حاصل يكون بهذه الحالة الانهزامية والسلبية في الاداء من اللاعبين وبالذات الوسط الذي كان في حالة غيبوبة تامة لم يقم باداء الادوار المطلوبة منه بالتغطية امام الدفاع، بما ان المدرب عمد للعب بطريقة دفاعية بحتة مع الاعتماد على انطلاقات عيد الرشدي وفواز المبيلش! ولكن لم تثمر هذه الطريقة الهدف المنشود حتى تلقى الازرق هزيمة ثقيلة تحتم علينا وعلى كل متابع ان يكون واقعيا بالنسبة لأزرقنا ولا نترك لاحلامنا تأخذنا بعيدا.

