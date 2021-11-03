دوليه

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يخوض الكويت اختبارا قوياً أمام الجهراء في الـ 05:30 مساء اليوم ضمن الجولة الخامسة من دوري كرة السلة التي تشهد مباراة أخرى تجمع برقان مع القرين في الـ 07:30، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويتصدر كاظمة ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط يليه الكويت والجهراء والقادسية برصيد 4 نقاط ثم القرين وبرقان برصيد 3 نقاط. وتقام البطولة بنظام الدوري من ثلاثة أقسام على أن يلتقي بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث بطريقة «بلاي أوف» من خمس مباريات يتأهل إلى النهائي الفائز في ثلاث منها. ويقام النهائي بالنظام ذاته، فيما يهبط السادس إلى الدرجة الاولى ويلعب الخامس مع ثاني الأولى ثلاث مواجهات يتأهل الى الدرجة الممتازة الفائز في اثنتين منها. في المواجهة الاولى، التي تجمع الكويت والجهراء يسعى كل طرف الى مواصلة التقدم وتحقيق الفوز الثالث له على التوالي للحاق بكاظمة المتصدر حيث فاز الكويت على برقان والقرين في مباراتيه السابقتين فيما فاز الجهراء على القادسية والقرين. وبالرغم من الافضلية التي يتمتع بها الابيض حامل اللقب وبطل الخليج ووصيف بطل العرب الا ان مواجهته مع الجهراء لن تكون سهلة في ظل وجود محترفي الجهراء الابرز في المنطقة العربية وهما اللبناني وائل عرقجي والتونسي صالح الماجري. ومن المنتظر أن تكون المباراة مليئة بالندية والإثارة لا سيما ان الكويت يملك ايضاً ابرز اللاعبين المحليين امثال عبدالله الشمري والاخوين حمد ومحمد عدنان والكسندر الغيص بالاضافة الى المحترفين البوسني علم الدين كيكونوفيتش والاميركي جيمس فيلدين. وفي المباراة الثانية التي تجمع برقان مع القرين، يسعى كل طرف الى تحقيق الفوز الاول له في البطولة والابتعاد عن تذيل الترتيب لتفادي الهبوط الى الدرجة الاولى اذ خسر كل منهما ثلاث مباريات لغاية الان .وتبدو حظوظ الفريقين متكافئة لخطف نقطتي الفوز.

