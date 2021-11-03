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وضع مجلس إدارة الإتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي برئاسة فيصل المقصيد وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والانشطة آلية تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي ستنطلق رسميا في مطلع شهر ديسمبر المقبل لمدة خمس سنوات 2021- 2026 تحت عنوان «مواهبنا في مدارسنا». وأكد المقصيد أن «مجلس الادارة خلال الاجتماع الأخير الذي عقد بمقر الاتحاد بمنطقة القادسية اعتمد الجدول الزمني للإعلان عن موعد انطلاق الاستراتيجية التي ينتظرها الجميع و نتطلع من خلالها إلى عودة الرياضة المدرسية بنين وبنات».

وقال المقصيد: «هدفنا النهوض بالرياضة المدرسية بشكل عام وخاصة النسائية لمنح الفرصة لبناتنا لممارسة الرياضة التنافسية وتحقيق الانجازات على المستوى المحلي والخارجي». وأشار رئيس الاتحاد إلى قرار وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب باستئناف النشاط الرياضي خلال الفترة المسائية بملاعب وزارة التربية للأندية والهيئات والاتحادات بناء على تعميم اللجنة الاولمبية وقرار مجلس الوزراء وهو مايصب في مصلحة الاتحاد لتنفيذ جميع الانشطة الرياضية بعد توقف لفترة طويلة بسبب فيروس كوفيد-19 .في السياق ذاته افاد د. أحمد عبدالحميد الأمين العام للاتحاد أن مجلس الادارة وافق على اعتماد تشكيل اللجان العاملة وهي اللجنة الفنية رجال برئاسة ناصر بنيان واللجنة النسائية برئاسة حصة الصانع ولجنة العلاقات العامة والاعلام برئاسة فيصل الدويهيس. وبين أن خطة الاتحاد التي سيتم الاعلان عنها تعتمد على لعبة كرة القدم، كرة اليد كألعاب جماعية للبنين و السباحة، ألعاب القوى كالعاب فردية وتنس طاولة للجنسين، بجانب كرة سلة وكرة القدم صالات وجمباز للبنات كمرحلة أولى ومن بعدها سيتم استكمال باقي الألعاب.

