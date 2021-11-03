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توج فريق الأولمبياد الخاص الكويتي الذي يمثله نادي الطموح الرياضي مشاركته في ملتقى رياضة الفلور بول الموحد في إمارة الشارقة بتحقيق الميدالية الذهبية.

وبهذه المناسبة، أعرب المدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي ورئيس نادي الطموح للإعاقات الذهنية رحاب بورسلي عن سعادتها بتحقيق الميدالية الذهبية، مضيفة أن الفريق يهدي فوزه الثمين إلى القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد والشعب الكويتي الوفي.

وقالت بورسلي عقب الفوز أنه على الرغم من حداثة لعبة الفلور بول في مجتمع الأولمبياد الخاص إلا أن لاعبي نادي الطموح أثبتوا جدارتهم في إحراز المركز المتقدم في الملتقى مع ارتفاع معنوياتهم وأدائهم المميز والمغلف بروح الحماس. وأضافت أن «مدربينا حضروا دورة تدريبية لمدربي وحكام الفلور بول خلال فترة الملتقى بالشارقة، وذلك بالتعاون مع الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص والأولمبياد الخاص الإماراتي، وبإشراف المحاضر والمدير الفني لرياضة الفلور بول بالأولمبياد الخاص الدولي ستين هومان من الدانمارك الذي قدم برنامجا نظريا وعمليا بمشاركة مدربين ومدربات من أندية ومراكز ذوي الإعاقة من داخل وخارج دولة الإمارات».

وتقدمت بورسلي بالشكر والتقدير لجميع الرعاة والشركاء الاستراتيجيين الذين يشاركون نادي الطموح في تحقيق أهدافه وهم: الهيئة العامة للرياضة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص ونادي الألعاب الشتوية ووزارة التربية وزارة الإعلام، والإدارة العامة الطيران المدني والراعي الإعلامي جريدة «الأنباء» والناقل الوطني مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.

