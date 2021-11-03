دوليه

منح نادي القادسية عضويته الشرفية للعميد خالد العطية رئيس الاتحادين القطري والعربي الرياضيين للشرطة ورئيس الاتحاد القطري للجودو والتايكوندو والكراتيه. جاء ذلك لدى استقبال الشيخ خالد الفهد رئيس مجلس ادارة نادي القادسية العطية في مكتبه مساء أول من أمس وبحضور رئيس الاتحاد الآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للجودو أمين السر العام السابق للجنة الأولمبية الكويتية عبيد العنزي ونائب رئيس مجلس ادارة نادي القادسية الشيخ فهد طلال الفهد وأمين السر العام بالنادي حسين أبو الحسن وعضو مجلس الادارة محمد رضا معرفي، ووليد الغانم أمين سر اتحاد الشرطة الكويتي السابق، وعماد بهبهاني نائب رئيس اتحاد الشرطة. بدوره، رحب الشيخ خالد الفهد بالعطية في نادي القادسية، مثمناً دوره الفعال في خدمة حركة الرياضة الشرطية أو مختلف الرياضات الأخرى من خلال تبوئه الكثير من المناصب، متمنيا له التوفيق والنجاح لما فيه تقدم وتطور الرياضة الخليجية والعربية. من جانبه، شكر العطية رئيس وأعضاء مجلس ادارة نادي القادسية على منحه العضوية الشرفية لنادي القادسية الذي يعتبر من أعرق الأندية الخليجية والعربية فضلاً عن كونه اسماً ثابتاً في مختلف البطولات والانجازات على المستويين المحلي والخارجي.