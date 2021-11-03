دوليه

يغادر وفد الاتحاد الكويتي للجمباز اليوم إلى مدينة أنطاليا التركية للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة، ويترأس الوفد فهد الصولة رئيس مجلس الإدارة ويضم رئيس اللجنة الفنية محمد عبدالرسول ورئيس اللجنة النسائية حصة الصانع. وستقام على هامش الجمعية انتخابات الاتحاد الدولي على جميع المناصب لاربع سنوات قادمة. وتعتبر مشاركة رئيس اللجنة النسائية الاولى على مستوى الجمباز الكويتي، وتأتي في ظل دعم الاتحاد للجمباز النسائي لاخذ الخبرات الدولية ليس فقط من الناحيه الفنية وانما على الصعيد الاداري ايضا. وسيدعم الاتحاد الكويتي مرشحه بقوة في نيل مقعد عن آسيا في «الكونغرس» فيما جرت الكثير من المراسلات والمحادثات بين الاتحاد الكويتي ونظرائه الآسيوية لدعم مرشح الكويت. وتقدم الصولة بالشكر للجنة التنظيمية لاتحاد الخليج على دعم مرشح الكويت والسعي الى حصول دولة الكويت على هذا المقعد الذي سيكون داعما للعبة الجمباز على المستوى المحلي والخليجي والآسيوي.