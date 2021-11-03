دوليه

أكد نجم القادسية والمنتخب الوطني بدر المطوع أنه متمسك بالبقاء داخل أسوار القلعة الصفراء، وأنه يرفض الانتقال لأي ناد داخل الكويت، جاء حديث المطوع لوسائل الإعلام خلال الحفل الذي نظمه التجمع القدساوي لتكريم اللاعبين المميزين في جميع ألعاب النادي، وقال المطوع في رده حول إمكانية انتقاله لناد الكويت: «مستحيل أهد نادي القادسية»، موضحاً أنه في فترات سابقة تلقى كلاماً شفوياً من نادي الكويت للانتقال الى صفوفه. ونوه بأن الأبيض لا يعاني في المركز الذي يشغله بل يمتلك خيرة اللاعبين المحليين فضلا عن المحترفين، مضيفا ان الكويت «لديه وفرة في اللاعبين.. وما عنده نقص». فوز الكبار في «طائرة الاتحاد» ? تغلب القادسية على الشباب بسهولة 3-0 (25-17، 25-11، 25-9) في اللقاء الذي جمعهما اول من أمس ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة والتي شهدت ايضاً فوز العربي على التضامن بالنتيجة ذاتها، والجهراء على اليرموك 3-1. فيما واصل الكويت عروضه القوية وتغلب على الصليبخات 3-0 في المجموعة الثانية التي شهدت أيضاً فوز كاظمة على الساحل بالنتيجة ذاتها. ويتصدر القادسية والعربي ترتيب فرق المجموعة الاولى بـ 6 نقاط لكل منهما. في حين يتصدر الكويت المجموعة الثانية بـ 6 نقاط، يأتي بعده كاظمة 3 نقاط. ديلف انضم إلى «سلة القادسية» ? باشر محترف فريق كرة السلة في نادي القادسية الأميركي رونالد ديلف تدريباته مع الفريق بعد وصوله إلى البلاد السبت الماضي. وكان القادسية تعاقد مع اللاعب في وقت سابق لكن تأخر وصوله إلى البلاد بسبب الاجراءات الادارية وهو ما أدى إلى غيابه عن مواجهات الأصفر الثلاث الأولى من الدوري والتي انهزم في اثنتين منها. وكان القادسية التقط أنفاسه الأحد الماضي بتحقيقه فوزه الأول على برقان بعد أن خسر أمام الجهراء وكاظمة في مباراتيه الأوليين.