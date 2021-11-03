وطن النهار

التقى ممثل سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء في مدينة غلاسكو رئيس الولايات المتحدة الاميركية جو بايدن على هامش اعمال قمة الامم المتحدة للمناخ (كوب 26).

واستعُرضت خلال اللقاء العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

والتقى ممثل سمو أمير البلاد على هامش القمة ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز.

والتقى ممثل سمو أمير البلاد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش على هامش أعمال قمة الامم المتحدة للمناخ (كوب 26).

وجرى أثناء اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الكويت ومنظمة الأمم المتحدة وجميع أجهزتها ووكالاتها المتخصصة والتنسيق حيال الاستحقاقات المقبلة بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات في المنطقة وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، ثمن الأمين العام للأمم المتحدة خلال اللقاء دور الكويت البارز والريادي إقليميا ودوليا، مشيدا بجهودها ومساعيها الرامية لحفظ الأمن وإرساء قيم السلام حول العالم.

وحضر اللقاء اعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.

والتقى ممثل سمو أمير البلاد رئيس الجمهورية القيرغيزية صادير جاباروف على هامش اعمال قمة الامم المتحدة للمناخ (كوب 26).

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين.

كما استعرض سموه والرئيس جاباروف القضايا المطروحة على جدول اعمال المؤتمر وموقف البلدين تجاهها، اضافة الى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. احمد الناصر.

