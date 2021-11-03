وطن النهار

التقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية وزيرة المرأة والمساواة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا إليزابيث تراس في مدينة غلاسكو على هامش أعمال قمة قادة العالم لمؤتمر (كوب 26) للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة والمتينة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات علاوة على مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

