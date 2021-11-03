وطن النهار

اكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الحمود الصباح التزام الكويت الاتفاقيات الدولية التي وقعتها والمتعلقة بالتغير المناخي.

جاء ذلك في تصريح لـ كونا على هامش مشاركته ضمن وفد دولة الكويت الى أعمال مؤتمر الامم المتحدة للتغير المناخي، والذي يترأسه ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وقال الحمود ان الكويت ملتزمة وتسعى الى تنفيذ ما جاء في الاتفاقيات الدولية وابرزها تقليل الانبعاثات الكربونية والحد من ارتفاع درجة الحرارة نهاية القرن الحالي الى درجة ونصف الدرجة.

واضاف ان الحكومة الكويتية لديها مشاريع صديقة للبيئة وايضا زراعية ستسهم في تقليل الحرارة كزيادة مساحات زراعة الاشجار للحد من التغيرات المناخية. واوضح ان الالتزامات الدولية في ما يتعلق بالتغيرات المناخية كبيرة وعلى جميع دول العالم - ومنها الكويت - التقيد بها حفاظا على ارواح شعوب العالم.

