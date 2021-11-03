وطن النهار

غلاسكو - الوكالات: تعهد أكثر من 100 زعيم عالمي ليل الاثنين الثلاثاء بإنهاء إزالة الغابات وانحلال التربة بنهاية العقد الحالي، بدعم من أموال عامة وخاصة حجمها 19 مليار دولار للاستثمار في حماية الغابات واستعادة غطائها النباتي.

ولاقى البيان المشترك في محادثات المناخ كوب 26 في غلاسكو دعما من زعماء دول منها البرازيل وإندونيسيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، التي تمثل مجتمعة 85% من غابات العالم.

وذكر بيان من مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نيابة عن زعماء القمة إن إعلان غلاسكو بشأن الغابات واستخدام الأراضي سيغطي غابات تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 21 مليون كيلومتر مربع.وقال جونسون ستحين لنا فرصة لإنهاء تاريخ البشرية الطويل من قهر الطبيعة، وأن نصبح بدلا من ذلك حماة لها واصفا الاتفاق بأنه لم يسبق له مثيل.

وأُطلقت مجموعة من المبادرات الحكومية والخاصة الأخرى للمساعدة في التوصل إلى ذلك الهدف ومنها تعهدات بمليارات الدولارات لحراس الغابات والزراعة المستدامة من السكان الأصليين. ويقول معهد الموارد العالمية إن الغابات تمتص نحو 30% من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون من الغلاف الجوي بما يحول دون تسببها في زيادة درجة حرارة الأرض.

لكن هذا الحائل الطبيعي دون تغير المناخ يختفي سريعا. وتقول مبادرة غلوبال فورست ووتش المعنية برصد إزالة الغابات والتابعة لمعهد الموارد العالمية إن العام فقد 258 ألف كيلومتر مربع من الغابات في 2020. وهذه مساحة أكبر من مساحة المملكة المتحدة.

ويتعهد رؤساء أكثر من 30 مؤسسة مالية مثل أفيفا وأكسا التوقف عن الاستثمار في نشاطات مرتبطة بقطع أشجار الغابات على ما أفادت رئاسة الحكومة البريطانية. ويتأتى ربع الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة (23 %) راهنا من نشاطات مثل الزراعة وصناعة الأخشاب.

وحضت الناشطة السويدية الشابة غريتا تونبرغ خلال تظاهرة في غلاسكو قادة العالم المجتمعين في إطار كوب 26 إلى التحرك ووقف الثرثرة والتعهد الجديد لمكافحة قطع أشجار الغابات يلتقي مع إعلان نيويورك حول الغابات في العام 2014 الذي التزمت الكثير من الدول في إطاره بخفض هذه الظاهرة بالنصف بحلول 2020 والقضاء عليها في 2030.

