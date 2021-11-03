وطن النهار

غلاسكو - الوكالات: اكد الرئيس الأميركي جو بايدن، ان الوقت حان للتصرف، مضيفا أن العالم يواجه «تهديدا وجوديا» بسبب التغير المناخي.

وذكر بايدن، في كلمته بقمة المناخ «كوب 26» التي تحتضنها غلاسكو، أن الولايات المتحدة تعاني من ظواهر المناخ المتطرفة. وأضاف «لم نواجه الأسوأ بعد من جراء تغير المناخ.. ويجب أن تكون قمة غلاسكو انطلاقة جديدة للعمل ضد التغير المناخي». وكشف رئيس الولايات المتحدة: «تسببنا في تلويث المناخ والبيئة، ومن الحتمي تغيير ممارساتنا».

وأشار إلى أن بلاده ستقلص الغازات الدفيئة بنحو كبير من هنا إلى 2030، كما ستعمل على توليد الطاقة من الرياح.وتابع «يجب تسخير التكنولوجيا لزيادة كفاءة الطاقة البديلة»، مبينا أن «التحرك لمعالجة أزمة المناخ سيخلق وظائف جديدة». وشدد بايدن على أن واشنطن «ستكون رائدة في مواجهة تغير المناخ»، مبرزا أن إدارته ستعمل على «مساعدة الدول النامية في مواجهة هذه الظاهرة».

ومع انطلاق فعاليات مؤتمر «غلاسكو» للمناخ بدأت الدول المشاركة في عرض حلولها لأزمات المناخ العالمية، ومن بينها الولايات المتحدة الأميركية، إذ أكد بايدن، التزام بلاده بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بأكثر من النصف بحلول نهاية العقد.

وقالت جينا مكارثي، مستشارة المناخ بأميركا، إن بايدن ملتزم بتحقيق هذا الهدف من خلال مشروع قانون ميزانية رئيسي من شأنه أن يطلق العنان لـ555 مليار دولار من الإنفاق المناخي، على أن يتم التصويت عليه بالكونغرس بعد شهور من المفاوضات المحلية المشحونة.

