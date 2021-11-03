وطن النهار

أعلن البيت الأبيض أن أكثر من 90 دولة وافقت على مبادرة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% بحلول عام 2030، بينها 15 دولة من الى أعلى في الانبعاثات.

وقال بيان نشر على موقع البيت الأبيض الإلكتروني «في الحفل الرسمي في اليوم الثاني من المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26): سيتم الإعلان عن انضمام أكثر من 90 دولة إلى المبادرة، بما في ذلك 15 من بين أكبر 30 دولة من حيث حجم الانبعاثات: الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا وباكستان والأرجنتين والمكسيك ونيجيريا والعراق وفيتنام وكندا، موضحا أن انبعاثات الميثان تعد أحد العوامل الرئيسة التي تسهم في تغير المناخ.

