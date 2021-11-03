وطن النهار

غط الرئيس الأميركي جو بايدن، في نوم عميق خلال قمة المناخ العالمية «كوب 26» التي تقام في مدينة غلاسكو الاسكتلندية. وبحسب المقطع المصور الذي تم تداوله، فقد ظهر بايدن وهو يغفو خلال إلقاء أحد المشاركين لكلمته في القمة. ويبدو ان الوفد الاميركي لاحظ ان الرئيس غفا في أكثر من مناسبة قبل أن يبادر شخص برفقته بإيقاظه.

وقال بايدن خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 26» في غلاسكو «أعتذر عن حقيقة انسحاب الولايات المتحدة خلال الإدارة السابقة من اتفاق باريس، ما تركنا متأخرين في الخلف».

وبحسب الصور يبدو أن عدوى النوم انتقلت إلى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي غط في نوم خلال إلقاء أحد الحضور كلمته في القمة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسيل من ردود الأفعال على مقطع الفيديو وعلى تويتر، علق حساب يحمل اسم «جون» قائلاً «أحلاما سعيدة يا جو». بينما علق حساب باسم مواطن إنكليزي يُدعى «راترو ترانس» على فيديو «نعاس بايدن» قائلاً «مثلي تماماً في العمل كل يوم».

