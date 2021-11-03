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دعت الحكومة الصينية شعبها إلى تخزين احتياطات غذائية، من دون تحديد سبب الدعوة، أو ما إذا كان البلد مهدّداً بنقص الغذاء، وسط تفشٍّ متزايد لفيروس «كورونا» أدى لتعطيل المواصلات.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية، في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، إعلاناً يطالب الحكومات المحلية بتشجيع الناس على تخزين «الضروريات اليومية»، بما في ذلك الخضراوات والزيوت والدواجن، من أجل «تلبية احتياجات الحياة اليومية وحالات الطوارئ».

وحثت السلطات المحلية على التأكد من أن الناس لديهم «إمدادات كافية» من الضروريات هذا الشتاء حتى الربيع المقبل.

كما دعت مختلف السلطات المحلية إلى تسهيل الإنتاج الزراعي وتدفقه والإمداد، ومراقبة مخزون اللحوم والخضراوات، والحفاظ على استقرار الأسعار وهو مصدر قلق في الصين خلال الأسابيع الأخيرة، حيث ارتفعت كلفة الخضراوات في جميع أنحاء الصين بسبب هطول الأمطار الغزيرة بشكل غير مسبوق أضر بالمحاصيل.

وأفضى التفشي المحدود للوباء، والأمطار الشديدة غير المعتادة، إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الخضراوات على نحو يهدد بنقص الإمدادات في الصين، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».

ومع اقتراب موعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فبراير المقبل، تخشى الحكومة من تفشي الوباء من جديد واتخذت إجراءات جذرية في الأسابيع الأخيرة بعد ظهور حالات تفشٍّ متفرقة في شمال البلاد.

وحُجر أكثر من ستة ملايين شخص لاسيما في مدينة لانتشو الواقعة على بعد 1700 كيلومتر غرب بكين.

ومع ذلك، لا يزال عدد الحالات الموثقة منخفضاً جداً مقارنة بالتقارير المسجلة في بقية العالم.

