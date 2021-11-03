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كشفت التحقيقات تفاصيل مزلزلة لجريمة القتل المروعة التي شهدتها محافظة الإسماعيلية شرق مصر بالتزامن مع انتشار أول صورة للقاتل. فقد قال المتهم عبدالرحمن دبور أمام النيابة العامة، امس، إنه كان يعمل مع شقيق للمجني عليه ويدعى حسن في محل أثاث منذ 3 أعوام، ودخل مصحة للعلاج من الإدمان، لافتاً إلى أنه عقب تعافيه وخروجه، اكتشف قيام المجني عليه بالاعتداء على والدته وشقيقته، فقرر أن ينتقم لشرفه أمام الجميع.

وقام دبور بتمثيل الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة بمكان الواقعة وروى كيف ترصد للقتيل، كاشفاً عدد الطعنات التي وجهها له حتى وقع على الأرض، ثم ذبحه وفصل رأسه عن جسده.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيق. في المقابل نفى شقيق المجني عليه في تصريحات إعلامية بعد ساعات من الجريمة اتهام القاتل لأخيه بالتعدي جنسياً على أفراد أسرته. وقال «كنا نعتبره واحداً من أولادنا وشقيقي المجني عليه هو اللي يعتبر مربيه». كما أضاف أن المجني عليه كبير في السن ومريض كبد ومتزوج ويعيل 7 أبناء. وكان شاهد عيان يدعى إسماعيل محمد يوسف ذكر انه كان يمر في شارع طنطا والبحري متوجهاً إلى السوق لشراء بعض الخضراوات لمنزله، فسمع صرخات واستغاثات، عندها توجه على الفور إلى المكان فوجد شاباً ينهال بساطور على آخر ملقى أمامه في الشارع، مصاباً بإصابات بالغة في رأسه». وتابع قائلا «توجهت إليه وحاولت دفعه بدراجتي بعيداً عن المجني عليه»، إلا أن الرجل الغاضب راح يصرخ فيه مطالباً إياه بالابتعاد.

كما أكد أنه حاول جاهداً دفع الشاب ومنعه من ارتكاب جريمته، حتى إنه سعى إلى إقناعه بعدم إهدار مستقبله بارتكاب تلك الجريمة، غير أن القاتل كان يواصل الصراخ، كاشفاً أنه قال له بحسم «ابتعد لقد اغتصب أمي وزوجتي مرتين». وأوضح أنه بعد سماع تلك العبارة اقشعر جسده وابتعد عنه وانصرف من موقع الجريمة، ولم يمر من هذا الشارع مرة أخرى.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية كانت تلقت بلاغاً من الأهالي بالقبض على شخص قام بفصل رأس شخص آخر يدعى محمد الصادق بشارع طنطا، فانتقلت إلى مكان الواقعة وألقت القبض على القاتل. بينما يتجول برأس القتيل في الشارع. ولاحقاً أعلنت وزارة الداخلية في بيان أن القاتل مهتز نفسياً وسبق حجزه باحدى المصحات للعلاج من الإدمان.

