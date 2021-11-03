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كشف باحثون في دراسة طبية حديثة عن فوائد «الزنك» بالنسبة للجهاز التنفسي.

وقال باحثون من جامعة «ويسترن سيدني» الاسترالية في دراستهم التي نشرت نتائجها في مجلة BMJ OPEN، ان تناول مكملات الزنك قد يقلل من مدة استمرار التهابات الجهاز التنفسي، كما انه يخفف الاعراض المرافقة ايضا. وشملت الدراسة ما يقرب من 5500 شخص، وتوصلت الى ان تناول الزنك عن طريق الفم او استعماله كرذاذ للانف، يمكن ان يقي من العدوى الخاصة بالتهابات الجهاز التنفسي، وقد يجعل المصابين يشعرون بالتحسن بسرعة اكبر. وتشمل اعراض التهابات الجهاز الهضمي، السعال والعطس وانسداد الانف او سيلانه، والتهاب الحلق والصداع وارتفاع درجة الحرارة. ولم تتضمن الدراسة بيانات تتعلق بمصابين بـ «كوفيد- 19» حسبما ذكرت صحيفة «اندبندنت» البريطانية.

