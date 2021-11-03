الأولى

دعا ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد -حفظه الله ورعاه- سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الى تضافر الجهود لمواجهة ظاهرة التغير المناخي والحد من آثارها مؤكدا مساهمة الكويت بحزمة مشاريع تنموية مبنية على رؤية من شأنها تجنب ازدياد الغازات الدفيئة.

وقال سمو الشيخ صباح الخالد في كلمة في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ في المملكة المتحدة - غلاسكو إن الكويت تسعى لتبني استراتيجية وطنية منخفضة الكربون حتى عام 2050 مبنية على مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون والعمل على تعزيز الحد والتخلص وإعادة استخدام وإعادة تدوير غازات الدفيئة وسن التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالحد من الانبعاثات والتكيف مع آثارها السلبية على المستوى الوطني

