الأولى

بناء على تكليف صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد عقد في قصر السيف عصر امس اجتماع ضم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل ورئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر. وعلى خط بانتظار تداعيات العفو الخاص المرتقب، لم تحسم الحكومة أمرها بشأن الاستقالة او التعديل الوزاري، خاصة مع ما اطلق اول من امس من مؤشر أولي على رغبتها في البقاء من خلال اعلان رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر استعداده لتحويل الاستجواب المقدم اليه من النائب حمدان العازمي الى فرصة لتوضيح الحقائق. واستبعد مصدر برلماني ان تكون الاستقالة الحكومية خيارا متقدما في ظل وجود بيان المصالحة الوطنية الموقع من قرابة 40 نائبا والذي يؤكد على اهمية ضمان استقرار سياسي دائم ووجود قواعد سياسية جديدة وتعاون بناء بين جميع الاطراف في البرلمان وخارجه من اجل فتح صفحة بيضاء

