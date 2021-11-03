الأولى

قدرت مصادر نفطية رفيعة المستوى لـالنهار، أن يتجاوز الفائض في ميزانية الدولة للعام المالي الحالي 2021-2022، حاجز المليار دينار للمرة الأولى بعد 7 سنوات امتدت من 2014/2015 إلى 2020/2021، تكبدت فيها الميزانية عجزاً فعلياً قدره 35.3 مليار دينار، ومع خفض النفقات بواقع 1.5 مليار دينار يرتفع الفائض المتوقع لـ2.5 مليار. (طالع ص06)

وبينت المصادر أن تقديراتها مبنية على أساس متوسط سعر 83 دولاراً لبرميل النفط، لتسجل الميزانية 22.2 مليار دينار ايرادات نفطية، بالإضافة إلى إيرادات غير نفطية قدرها 1.8 مليار دينار ليصبح إجمالي الإيرادات 24 ملياراً، مقابل 21.5 ملياراً مصروفات.

وأشارت إلى أن ارتفاعات النفط الى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2018 تعزز عودة الميزانية لزمن الفوائض مرة أخرى بعد عام ونصف العام من الجائحة، متوقعة تخطي النفط حاجز الـ90 دولاراً قريباً. وفي إطار ذي صلة قالت

