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ثمَّن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش دور الكويت «البارز والريادي إقليميا ودوليا»، مشيدا خلال لقائه ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء في غلاسكو بدور الكويت في ارساء قيم السلام حول العالم. فيما استعرض ممثل سمو الامير مع الرئيس الاميركي جو بايدن العلاقات الوطيدة بين الكويت والولايات المتحدة. وعلى هامش مشاركته في أعمال قمة الامم المتحدة للمناخ «كوب 26» في غلاسكو التقى ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ صباح الخالد الأمين العام للأمم المتحدة