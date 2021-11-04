الناصر التقى وزير خارجية العراق الخالد بحث ونظيره الفيتنامي آخر المستجدات الإقليمية والدولية

وطن النهار

التقى ممثل سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في مدينة غلاسكو رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية فام مينه تشين على هامش اعمال قمة الامم المتحدة لتغير المناخ «كوب 26».

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية. حضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.

والتقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة فؤاد محمد حسين في مدينة غلاسكو على هامش أعمال «قمة قادة العالم» لمؤتمر «COP 26» للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتينة والوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وبحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

