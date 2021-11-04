الغانم استقبل وفداً أوروبياً والشعبة البرلمانية

وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في مكتبه امس وفد العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية في البرلمان الاوروبي الذي يزور البلاد رسميا.

وحضر الاجتماع رئيس الوفد الاوروبي سفن سيمن واعضاء وفد العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية في البرلمان الاوروبي النواب اسماعيل ارتوك وخوسيه رامون دياز وديانا ريبا آي جينير وريتزارد كزارينسكي اضافة الى عضو لجنة الشؤون الخارجية النائب اسامة المناور وسفير الاتحاد الاوروبي لدى الكويت كريستيان تودور.

وبحث اللقاء عددا من الموضوعات على رأسها المسيرة الديموقراطية في الكويت وآفاقها وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانين الكويتي والاوروبي اضافة الى بحث اخر مستجدات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.

من جانب آخر، عقدت اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أول اجتماع لها امس برئاسة رئيس مجلس الأمة رئيس الشعبة البرلمانية مرزوق الغانم.

وقالت شبكة الدستور الإخبارية في بيان لها إن الاجتماع حضره وكيل الشعبة البرلمانية النائب د. عبيد المطيري وأمين صندوق الشعبة النائب سلمان الحليلة وعضو الشعبة النائب أسامة المناور والأمين العام للمجلس عادل اللوغاني. وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله منها إقرار ميزانية الشعبة وتوزيع المجاميع الجيوسياسية العربية والإسلامية والآسيوية والدولية إضافة إلى بحث الاستحقاقات البرلمانية الخارجية المقبلة وأولها مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده بمدريد في 26 نوفمبر الحالي.

