أكدت دعمها الكامل.. لتعزيز السلام ومنع نشوب النزاعات الكويت: العالم أمام مرحلة مفصلية

وطن النهار

أكدت الكويت دعمها الكامل لكل ما من شأنه أن يعزز السلام ويمنع نشوب النزاعات بما في ذلك وضع خطة جديدة للسلام من أجل الحد من المخاطر الاستراتيجية للأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها الوزير المفوض طلال الفصام في الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة تقرير الأمين العام بعنوان «خطتنا المشتركة» في الإعلان السياسي الصادر بالذكرى الـ75 لإنشاء المنظمة.

وقال الفصام إن العالم «تمكن من اجتياز الحرب العالمية الثانية وتأسيس نظام دولي جديد يرتكز على ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات والقرارات الاممية التي ساهمت في تلبية متطلبات السنوات الـ75 الماضية».

وأضاف ان «خطتنا المشتركة تأتي امتدادا لما حققناه معا من أجل تلبية مشاغل وهموم جيلنا والأجيال المقبلة في عالم تتغير فيه الاحتياجات مع مراعاة عدم التخلي عن تلك المرتكزات الأساسية التي نقف عليها اليوم».

وتابع ان الجميع يدرك «أن العالم أمام مرحلة مفصلية يواجه فيها تحديات كبيرة مثل استمرار النزاعات والفقر والعنف وتغير المناخ وآخرها المواجهة المصيرية لجائحة فيروس كورونا.

وأوضح أنه «من هنا تكمن أهمية التقرير المقدم لنا من الأمين العام والذي يشكل خريطة طريق نحو مستقبل أفضل لنا جميعا ما يتطلب منا دعم مشروع قرار إجرائي يتعاطى مع التقرير ويفتح المجال للنظر في الالتزامات الـ12 ومناقشة جميع التوصيات والمقترحات الواردة فيه، في إطار عمل الجمعية العامة حفاظا على ملكية الدول الاعضاء ولطبيعة الامم المتحدة كمنظمة حكومية».

وقال الفصام إن الكويت تتطلع إلى مناقشات بناءة تسودها الثقة وروح التضامن بغية تحقيق كل ما يصب في مصلحة البشرية وتحقيق المزيد من الإنجازات للشباب والأجيال القادمة. وأكد أن الكويت تعي وتثمن أهمية الأمم المتحدة والدور الذي تؤديه في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين «ففي أحلك الظروف وأكثرها شدة علينا وقف المجتمع الدولي إلى جانبنا ليسطر قصة نجاح هذه المنظمة العريقة». وأعرب عن تأييده كل ما ورد في التقرير بشأن تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تستحق فعلا أن تتضاعف الجهود لأجلها من أجل تنفيذها، آخذا بالاعتبار تعزيز العمل المتعدد الأطراف كي يكون أكثر قوة وترابطا وشمولا وأن يتخذ من الأمم المتحدة مرتكزا أساسا لحكومات الدول الأعضاء وشعوبها.

