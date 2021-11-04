رئيس مجلس الوزراء بالإنابة استقبل سيفن سايمون

وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر بمكتبه امس رئيس وفد العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي

د. سيفن سايمون وأعضاء الوفد البرلماني المرافق له، وذلك بمناسبة زيارتهم الرسمية للبلاد.

وقد رحب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع في بداية اللقاء بالوفد الزائر متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الكويت، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات بين الكويت ودول الاتحاد الأوروبي، وحرص الجانبين على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون والعمل المشترك.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر خلال اللقاء بدور البرلمان الأوروبي، وجهوده في مد جسور التواصل والتنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما يشكله ذلك من أهمية في دعم المصالح المشتركة، وتكريس مبدأ التعاون، وتوحيد الجهود والمواقف تجاه العديد من القضايا والمواضيع، والمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لدولنا.

