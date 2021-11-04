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وطن النهار

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الجيش ينفذ «رماية الخليج 2021» بمشاركة قوات سعودية وأميركية


ينفذ الجيش الكويتي ممثلا في تشكيلات القوة البرية تمرين (رماية الخليج 2021) وذلك في مجمع ميادين الأديرع بمشاركة وحدات من القوات البرية الملكية السعودية وقوة سبارتن التابعة للقوات البرية الأميركية خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر الحالي.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن هذا التمرين يأتي في ضوء تعزيز التعاون الدفاعي المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة ويستهدف تحقيق التجانس والتوافق المنشود بين القوات المشاركة من خلال تبادل المعرفة العسكرية والخبرات القتالية.
وأضافت أن من شأن التمرين توحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة في مجالات التخطيط والاستجابة للعمليات البرية المشتركة وتنفيذ إجراءات القيادة والسيطرة إضافة إلى صقل المهارات لتنفيذ الرمايات التكتيكية للوحدات المدرعة.
وأوضحت أن من شأن التمرين أيضا تعزيز أواصر التعاون العسكري الدفاعي بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة للدول المشاركة بالتمرين وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق والعمل المشترك بينها.


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