ضوابط العفو

وطن النهار

حسن جوهر منها جميعا، معتبرا ان هذه رسالة سلبية. وقال: بدأنا نرى مشاهد تتغير فيها التوازنات داخل قاعة عبدالله السالم من خلال تحالفات جديدة لم تكن موجودة، وجلسة الافتتاح كانت واضحة والشعب الكويتي واع ويرى كيف تم التعامل بكل سوء وسلبية مع كتلة الـ 6 وكيف تمت مهاجمتها لأن لديها نفسا تشريعيا ورقابيا، مؤكدا ان الكتلة متماسكة وتقرأ السياسة وتعرف كيف تتعامل في الوقت والمكان المناسبين. وهدد الملا بأن التعامل السلبي مع كتلة الـ 6 في جلسة الافتتاح لن يمر مرور الكرام فنحن من نقرر متى نرد وكيف نرد والطريقة التي نرد بها على الحكومة وحلفائها الجدد. من جهتها، عقدت لجنة الشباب والرياضة اجتماعا امس بكامل اعضائها لمناقشة آلية عملها وتحديد اولوياتها. وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله الطريجي ان الاجتماع تطرق الى الاحتراف الرياضي والاستثمار، والتفرغ الرياضي، واستراتيجية الحكومة المتعلقة بتطوير الشأن الرياضي خلال المرحلة المقبلة. وأضاف انه تم الاتفاق على توجيه الدعوة الى وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لحضور الاجتماع المقرر عقده الأحد القادم للتنسيق حول تحديد الأولويات. وفي شأن مختلف، تقدم النائب عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون يحظر على الداخلية والدفاع وضع القيود الأمنية على الأفراد بالمخالفة للمادة 32 من الدستورالتي تنص على انه «لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون» فلايجوز اتهام اي فرد بفعل لايعلم عنه او لم يواجه به ليتسنى له الدفاع عن نفسه. الكويت تملك للغاية من دخل الفرد تدعم تقييمها لقوتها الاقتصادية. ففي عام 2020، كانت الكويت تملك سابع اكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم ولديها اكبر نسبة احتياطيات نفطية مؤكدة الى الانتاج بين دول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب معدل الانتاج الحالي، فإن احتياطياتها النفطية قد تدوم 90 عاماً. وقالت «يُعد اقتصاد الكويت اصغر من نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، ما يجعل، الى جانب اعتمادها الأكبر على القطاع النفطي، النمو الاقتصادي واجمالي الناتج المحلي الاسمي يميل الى ان يكون اكثر تقلباً من نظرائه». ويعكس تقييم موديز للاطار المؤسسي للكويت وجهة نظرها بأن السلطتين التنفيذية والتشريعية لا تعملان بقوة مثل تلك الموجودة في البلدان الأخرى ذات التصنيف العالي. لكن مقابل هذا الضعف، ترى الوكالة ادارة قوية للسياسة النقدية كما يتضح من معدل التضخم المنخفض والمستقر، والتنظيم القوي والحصيف للنظام المصرفي من قبل بنك الكويت المركزي. تحصيل الديون باتجاه تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوب تنفيذها. وشاطرت المصادر تخوفات البعض من أن تؤدي ارتفاع الايرادات النفطية بحوالي 360% ما بين أبريل ويوليو 2021، من 944 مليوناً إلى 4.6 مليارات دينار ستكون وبالاً على دعوات الإصلاح التي نادت بها الحكومة من قبل وعلى رأسها، ترشيد الدعوم وتكويت الوظائف وتحقيق المساواة بين أجور العاملين في القطاعين العام والخاص وتصحيح مسار الشراكة بين القطاعين لتكون وفق إجراءات قانونية سليمة. إدراج لقاحات الفحوصات للكشف عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والموجودة في مراكز الرعاية الصحية الأولية حتى بلغ عددها 12 مركزا موزعة على المناطق الصحية كافة بالبلاد. وأفاد انه إلى جانب تلك المراكز المستحدثة قامت الوزارة بإضافة خدمة مسحات PCR في مركز جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح لخدمة المركبات حتى تخطت الأعداد الكلية للفحوصات في المراكز المستحدثة 33 ألف فحص أسبوعيا. كما أشار إلى فتح باب الفحص للطلبة في جميع مراكز الفحوصات لتشمل جميع أيام الأسبوع على أن يتم حجز موعد للفحص عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض. التغير المناخي بنغلاديش، فيتنام، إندونيسيا، اليابان، الفلبين، مصر، الولايات المتحدة الأميركية، بورما، نيجيريا، ماليزيا، بريطانيا، المكسيك، كوريا الجنوبية، باكستان، العراق وإيطاليا. وفي وقت سابق، حذر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة غلاسكو، من اختفاء 3 مدن، وهي ميامي والإسكندرية وشنغهاي، في حال لم يتم اتخاذ إجراءات لمنع ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض.